Ronaldinho Gaúcho deve se aposentar (de verdade) em 2017

Contra todas as evidências, Ronaldinho Gaúcho garante que não está aposentado do futebol profissional. Mas já admite que o fim da carreira está próximo. Em entrevista ao diário catalão Sport, o meia brasileiro de 36 anos – que não joga uma partida oficial desde setembro do ano passado, quando rescindiu contrato com o Fluminense – contou que deve se aposentar em 2017.

“Já estou velho. Tenho 36 anos, não tenho mais 26 como antes e estou vendo o que vou fazer para terminar a carreira. A ideia é jogar um ano a mais. Estou tocando novos projetos relacionados à música e ao futebol que, como sabem, são minhas paixões. Estou vendo coisas novas que sempre gostei e vou ver o que farei esse ano”, disse Ronaldinho, durante evento do Barcelona em Nova York. O brasileiro foi escolhido embaixador da nova sede de seu ex-clube nos Estados Unidos.

Desde que deixou o Fluminense, há quase um ano,o craque duas vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa vem faturando com a presença em eventos e amistosos internacionais. Em 2016, Ronaldinho marcou presença em amistosos de equipes no Equador, no Peru, nos Estados Unidos e até jogou futsal na Índia – sempre, claro, recebendo um gordo cachê.