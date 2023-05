Revanche marca o primeiro Fla x Flu da Copa do Brasil

Pela primeira vez na história, a Copa do Brasil será palco de um Fla x Flu. E se não bastasse a rivalidade de um dos maiores clássicos do país em uma oitavas de final de campeonato, há ainda outros bons motivos que tornam o primeiro jogo da disputa, nesta terça-feira (16), às 21h no Maracanã, irresistível não só para os torcedores de Flamengo e Fluminense.

O clima de revanche é um dos atrativos, já que no último encontro entre as equipes, o Flamengo foi atropelado pelo rival, que fez 4 a 1 na decisão do Campeonato Carioca. Derrota que abalou o time rubro-negro, causando a demissão do técnico português Vitor Pereira e a contratação do argentino Jorge Sampaoli.

Por sinal, o duelo tático do Fla x Flu de hoje também é outro motivo para acompanhar a partida. Apesar das semelhanças em conceitos como valorização da posse de bola e ofensividade de suas equipes, os treinadores das duas equipes vivem atmosferas diferentes. Enquanto Fernando Diniz se transformou em unanimidade nas Laranjeiras, depois do título carioca, Sampaoli, ainda em início de trabalho, vive sob a desconfiança dos flamenguistas, traumatizados com a frustrante passagem de Pereira pela Gávea.

Ao menos nesta primeira partida das oitavas, o duelo entre os principais artilheiros do país não deverá ocorrer. Ainda em recuperação, o atacante Pedro, que já marcou 22 gols neste ano, não fará dupla com Gabigol no ataque do Flamengo. Do outro lado, contudo, o Fluminense terá com Germán Cano, em grande fase. Goleador do Brasil no ano passado, o atacante argentino já balançou as redes 24 vezes em 24 jogos disputados em 2023.

Na frase célebre do dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, tricolor de quatro costados: “O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada.”

O clássico carioca abre as oitavas de final da Copa do Brasil. As outras sete partidas vão ocorrer nesta quarta-feira (17), entre elas, Grêmio x Cruzeiro, jogo entre os maiores campeões do torneio – seis títulos para o time mineiro e cinco para tricolor gaúcho.

