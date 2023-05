Quase um mês depois, Corinthians voltou a vencer e saiu do Z4

Marcada por atos contra o racismo em todos os jogos, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi de alívio para a torcida corintiana e principalmente para o técnico da equipe, Vanderlei Luxemburgo. Depois de oito jogos de jejum, o Corinthians ganhou do Fluminense por 2 a 0, no último domingo (28), em casa, a primeira vitória sob o comando do treinador. O resultado tirou o Timão da zona do rebaixamento.

Após sofrer com a pressão do adversário e contar com boa presença do goleiro Cássio, o Corinthians melhorou após o intervalo. Mais organizado e incisivo nos contra-ataques, a equipe da casa, apoiada pelos mais de 34 mil torcedores, equilibrou o jogo. Foi aí que Roger Guedes apareceu. Aos 13 minutos, o atacante alvinegro aproveitou passe de Yuri Alberto e abriu o placar. No finalzinho da partida, ele marcou o segundo, dessa vez com passe do lateral-esquerdo Fágner. A vitória deixou o Corinthians com oito pontos, na 14ª posição. Depois da segunda derrota seguida no Brasileirão, o Flu de Fernando Diniz enfrenta mal momento e estacionou nos 13 pontos, na oitava posição.

Confusão em BH

Em Belo Horizonte, Atlético-MG e Palmeiras empataram em 1 a 1 em duelo movimentado dentro e fora do gramado. O argentino Pavón abriu o placar para os mandantes, com um bonito gol aos 15 minutos. Antes disso, aos seis, o atacante Rony, do Palmeiras, havia marcado de bicicleta, em gol anulado pela arbitragem, por impedimento, para revolta dos palmeirenses. Mesmo atrás do placar, o Alviverde, que tentava colar no líder Botafogo, não se desorganizou. Jogando de igual para igual com os donos da casa, o Palmeiras empatou no início da segunda etapa, com Dudu, aos seis minutos.

Com 16 pontos, o Palmeiras permanece em segundo lugar, agora cinco pontos atras do Botafogo, que venceu o América-MG por 2 a 0 e chegou aos 21. O Atlético-MG interrompeu a sequência de três vitórias e está na quarta posição, com 14 pontos.

Quando os times já haviam deixado o campo, o treinador do Verdão, Abel Ferreira, se envolveu em polêmica na zona mista da imprensa do Mineirão. Enquanto o diretor do clube, Anderson Barros, reclamava com quarto árbitro Ronei Cândido Alves, Ferreira foi flagrado pegando à força o celular de um produtor da Globo, Pedro Spinelli, que gravava o bate-boca. Ao ver que outro jornalista, Henrique André, da Rádio Itatiaia, registrava a confusão, o técnico português devolveu o aparelho a Spinelli e gritou em direção a André que “o futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade”, antes de ir embora, acompanhado por seguranças do time e pelo diretor.

Pelo episódio, o português corre o risco de ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso isso ocorra, Ferreira pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD), por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena pode ir até seis partidas de suspensão.

Quem foi embora do estádio feliz foi o São Paulo. Depois de uma vitória suada sobre o Goiás, no último sábado (27), por 2 a 1, o Tricolor chegou à terceira colocação no Brasileiro, com 15 pontos. Sob o comando de Dorival Júnior, o time ainda não sabe o que é derrota. São 11 partidas de invencibilidade. Sob apoio dos mais de 40 mil torcedores, o São Paulo sofreu diante de um organizado time esmeraldino. Depois de sair perdendo aos 28 minutos, com gol de Maguinho, o Tricolor buscou a virada na raça e no talento do goleiro Rafael, que salvou o time, ao menos duas vezes. Com um gol de Pablo Maia aos 11 minutos e outro de David, aos 45 minutos, o time comemorou mais um triunfo. Com a derrota, o Goiás caiu para a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com sete pontos.

Outros resultados:

Ahtlético-PR 1 x 2 Grêmio

Fortaleza 2 x 0 Vasco

Internacional 2 x 0 Bahia

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Bragantino 2 x 0 Santos

Cuiabá 1 x 1 Coritiba