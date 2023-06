Quartas de final da Copa do Brasil; quando e onde assistir

Estão definidas as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil. A divulgação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite da última quinta-feira (15). Os jogos de ida serão entre os dias 4 e 5 de julho e os de volta, entre os dias 12 e 13 do mesmo mês.

O clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo que vai definir uma vaga na semifinal, vai começar no Morumbi, no dia 5, às 19h30. A partida de volta, no Allianz Parque está marcada para o dia 13, às 20h. Os dois jogos serão transmitidos pelo canal de streaming Prime Video. O outro paulista no mata-mata, o Corinthians, vai encarar o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 5, às 21h30. O duelo de volta será na Arena Neo Quimica, no dia 12, também às 21h30. Os dois jogos terão transmissão da TV Globo (aberta), do canal fechado SporTV, Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Flamengo e Athletico-PR também jogarão nos dias 5 e 12 de julho. A primeira partida será no Maracanã, às 21h30. O jogo decisivo ocorrerá na Arena da Baixada, às 21h30 também. Os dois jogos terão transmissão da Globo (aberta) SporTV (canal fechado), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Bahia e Grêmio abrirão os confrontos das quartas, dia 4, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O confronto de volta será na Arena do Grêmio, às 19h do dia 12 de julho. As duas partidas terão transmissão do canal fechado SporTv e do pay-per-view Premiere.