Programação: a agenda dos jogos da Copa neste sábado, 26

O primeiro sábado de bola rolando na Copa do Mundo do Catar estará repleto de grandes jogos. Tunísia e Austrália abrem o dia, às 7h (de Brasília), pelo grupo D. Pouco mais tarde, às 10h (de Brasília), é a vez de Polônia e Arábia Saudita medirem forças. À tarde, às 13h (de Brasília), França e Dinamarca fazem duelo interessante, enquanto Argentina e México fecham a programação, às 16h (de Brasília), em busca da primeira vitória.

7h: Tunísia x Austrália

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo D, Tunísia e Austrália entram em campo no estádio Al Janoub, às 7h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada. Os tunisianos são os atuais segundos colocados da chave, depois de empatarem o jogo de estreia.

Os australianos, por sua vez, estrearam com gosto amargo: foram goleados por 4 a 1 pela França. A seleção da Oceania precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação.

10h: Polônia x Arábia Saudita

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Depois do feito histórico de vencer de virada a Argentina na estreia, a Arábia Saudita volta a campo neste sábado, 26, às 10h (de Brasília), diante da Polônia. Os sauditas são os atuais líderes do grupo C, seguidos pelo poloneses, que tem 1 ponto. A seleção europeia empatou sem gols o primeiro jogo.

A Arábia Saudita de Hervé Renard terá ao menos duas mudanças em relação à equipe da primeira rodada: com uma lesão na tíbia da perna esquerda, o capitão e volante Al-Faraj é dúvida. Quem é baixa certa para o restante da Copa é o lateral-esquerdo Yasser Al-Shahrani.

13h: França x Dinamarca

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo D, franceses e dinamarqueses jogam às 13h (de Brasília), no estádio 974, em partida válida pela segunda rodada. A equipe de Didier Deschamps ocupa a liderança do grupo depois de vencer com facilidade os australianos na estreia. Em caso de nova vitória, os atuais campeões estarão matematicamente classificados às oitavas de final.

A Dinamarca, por sua vez, precisa somar pontos, após o empate sem gols na estreia. A seleção é a atual terceira colocada do grupo. O meio-campista Thomas Delaney, da Dinamarca, e o lateral Lucas Hernández, da França, sofreram lesões nas partidas de estreia e estão fora da Copa.

16h: Argentina x México

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Argentina e México fazem o último jogo do sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, em partida válida pela segunda rodada do grupo D. Os argentinos entram em campo pressionados depois de estrearem com derrota. A equipe de Lionel Scaloni é a lanterna da chave e precisa somar pontos para seguir com chance de classificação.

