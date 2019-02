Preparação da Eurocopa tem Itália x Uruguai e Alemanha x Holanda

Aproveitando a data da Fifa para a realização de partidas internacionais, várias seleções disputarão amistosos nesta terça-feira. Uma das atrações está programada para as 17h45, no Estádio Olímpico, em Roma, onde a Itália enfrenta o Uruguai. As duas equipes passam por um bom momento e prometem fazer um grande duelo na capital italiana.

Em preparação para a Eurocopa 2012, que será organizada em conjunto por Polônia e Ucrânia, a Itália venceu os poloneses por 2 a 0, na sexta-feira, em outro amistoso. Os uruguaios estão embalados pela goleada por 4 a 0, sobre o Chile, que manteve o time na liderança das Eliminatórias para a Copa de 2014, no Brasil. “Trata-se de um grande jogo, de duas escolas que estão vivendo uma grande fase e que chegam muito motivadas para este duelo, mesmo sendo apenas um simples amistoso. É uma grande oportunidade de testar o nosso ataque diante de um setor defensivo que está entre os melhores do mundo. Além disso, nossa defesa poderá encontrar soluções diante de um adversário que explora muito bem as jogadas de bola parada”, disse Oscar Tabárez, técnico do Uruguai. Outros jogos – A Alemanha enfrentará a Holanda, às 17h45, em Hamburgo. Os alemães estão vindo de empate por 3 a 3 com a Ucrânia, enquanto a Holanda ficou apenas no 0 a 0 com a Suíça. A França receberá a Bélgica, em Paris, e a Inglaterra, embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a campeã mundial Espanha, recebe a Suécia, em Londres. Os espanhóis viajaram até San José, capital da Costa Rica, onde enfrentarão a seleção local. Os costarriquenhos, no mês passado, perderam para a seleção brasileira nesta mesma cidade, por 1 a 0. (Com agência Gazeta Press)