Portuguesa encara o lanterna Comercial para deslanchar no Paulistão

Em 2011, era natural perder as contas em se falando das vitórias e da invencibilidade da Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de atingir marcas históricas na temporada passada, a equipe ainda tenta deslanchar em 2012 e terá novo desafio neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Canindé, quando encara o lanterna Comercial, pela 15rodada do Campeonato Paulista.

Pela Copa do Brasil, a goleada por 4 a 0 sobre o Cuiabá, equipe considerada ‘fraca’ na visão do técnico Jorginho, deu novo ânimo na tentativa de recuperar o tempo perdido no Estadual. Atualmente, a Lusa é apenas a 14colocada com 14 pontos, nove a menos que o Bragantino, primeira equipe dentro da zona de classificação.

Do outro lado do confronto está o Comercial de Ribeirão Preto, equipe comandada pelo experiente Geninho. Em quatro partidas, o treinador foi derrotado três vezes e empatou a última, diante do Corinthians, que é terceiro colocado na tabela de classificação. O Bafo é o lanterna da competição com oito pontos, mas pode deixar a zona de rebaixamento em caso de triunfo.

Depois da classificação na Copa do Brasil, Jorginho já fez o grupo se reapresentar na quinta e colocou os jogadores para treinar forte na manhã desta sexta, com foco em posse de bola e bolas aéreas. Jogadas ensaiadas e cobrança de faltas também fizeram parte da atividade, que foi aberta com forte trabalho físico do preparador Omar Feitosa.

O principal objetivo do treinador era observar a nova formatação de seu setor defensivo, que terá Leandro Silva como titular ao lado de Rogério na sequência da competição. Na lateral esquerda, Ivan pode continuar sendo testado. A outra observação foi a do goleiro Rodrigo Calaça, que se tornou titular após o afastamento de Wéverton, negociando com o Atlético-PR.Os desfalques da Lusa ficam por conta de Boquita e Ananias, sendo que apenas o segundo é titular e deve ser substituído por Rodriguinho ou pelo garoto Danilo, autor de dois gols na quarta-feira. ‘Ainda não decidi quem vai entrar no time, mas o importante é ressaltar que temos que jogar com inteligência, pois o time do Comercial é experiente e vai complicar para nós. Temos que nos impor desde o começo como foi contra o Cuiabá’, disse Jorginho.

A experiência do Comercial ressaltada pelo técnico adversário é, de fato, o trunfo de Geninho. ‘Temos que usar como inspiração o empate contra o Corinthians. Acredito muito nesse grupo, onde todos os jogadores têm um forte espírito de liderança e podem surpreender’, afirmou o treinador, que não poderá contar com o volante Ricardo Conceição, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Timão.

Assim, a dúvida persiste entre Jordã e o experiente Jonílson, que disputam a vaga ao lado de Marcelo Labarthe, um dos jogadores mais confiantes do elenco: ‘Tenho certeza que com o futebol que nós apresentamos e com o ânimo que estamos agora, vamos conseguir tirar o Comercial dessa situação’.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA x COMERCIAL

Local: estádio Dr. Osvaldo Teixeira Duarte, o Canindé, em São Paulo (SP)

Data: 24 de março de 2012, sábado

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Antônio Rogério Batista do Prado

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Ricardo Pavanelli Lanuto

Adicionais: Flavio Rodrigues de Souza e Giuliano Dutra Pellegrini

PORTUGUESA: Rodrigo Calaça; Luís Ricardo, Leandro Silva, Rogério e Ivan; Léo Silva, Guilherme, Henrique e Diego Souza; Rodriguinho e Ricardo Jesus

Técnico: Jorginho

COMERCIAL: Alex Santana; Marcelo Ferreira, Marcel, Fabão e Wellington; Jordã, Rafael Tavares, Elton e Marcelo Labarthe; Leandro e Elionar Bombinha

Técnico: Geninho