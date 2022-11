Polônia vence a Arábia Saudita com o primeiro gol de Lewandowski em Copas

A Polônia segue viva na Copa do Mundo do Catar – e sonhando com uma vaga nas oitavas de final. Neste sábado, 26, a seleção europeia venceu por 2 a 0 a Arábia Saudita, no estádio da Cidade da Educação, e estragou a festa da torcida saudita. Zielinski e Lewandowski marcaram, enquanto o goleiro Szczesny defendeu pênalti para garantir o resultado no grupo C.

Com o resultado, os poloneses se recuperam do empate sem gols na estreia da competição. Os times voltam a campo na próxima quarta-feira, 30: a Polônia encara a Argentina, enquanto os sauditas medem forças com o México, ambos às 16h (de Brasília).

Motivados pelo ambiente no estádio e pela surpreendente vitória diante da Argentina na estreia, os sauditas impuseram uma postura ofensiva e tentaram de todas as formas confirmar a classificação para as oitavas.

O jogo se desenhou com um ritmo frenético: toma lá, dá cá. Enquanto os saudita tinham mais a posse da bola, os poloneses apostavam em jogadas de velocidade para contragolpear. Deu certo: aos 28 minutos, Lewandowski foi garçom de Zielinski.

No final do primeiro tempo, os sauditas tiveram a oportunidade do empate. O pênalti de Al-Dawsari parou no goleiro Szczesny, que ainda teve reflexo para defender o rebote.

O ritmo não diminuiu na segunda etapa, tampouco o cenário se alterou. Apesar do volume, os sauditas não conseguiram surpreender o sistema defensivo da Polônia.

Os alvirrubros pararam duas vezes na trave adversária até que o artilheiro apareceu para espantar de vez o jejum. Em erro do zagueiro, Lewandowski anotou seu primeiro gol em Copa do Mundo e confirmou a vitória polonesa.

O resultado deixa a Polônia como líder momentânea do grupo C, com quatro pontos, seguida pelaArábia Saudita, com três. O duelo entre Argentina e México fecha a segunda rodada neste sábado, 26, às 16h (de Brasília).