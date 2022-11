Favorita e já eliminada? Argentina pode repetir vexame de 2002

A Argentina enfrenta o México, neste sábado, 26, às 16h (de Brasília), no Estádio de Lusail, pelo grupo C da Copa do Mundo. Após a inesperada derrota para a Arábia Saudita na primeira rodada, um novo resultado negativo já mandará para casa os bicampeões mundiais. Caso isso ocorra, será a primeira favorita eliminada da competição, repetindo o vexame de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Na competição de 20 anos atrás, em que o Brasil se sagrou pentacampeão, a Argentina também chegou ostentando favoritismo e acabou caindo na fase de grupos. Sob comando do treinador Marcelo Bielsa, os “hermanos” terminaram as Eliminatórias com apenas uma derrota, com um time que tinha como destaques nomes como Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón, Gabriel Batistuta e Hernán Crespo. No Mundial, no entanto, houve decepção: uma vitória sobre a Nigéria, uma derrota para a Inglaterra e um empate com a Suécia. O time ficou em terceiro da chave, com quatro pontos, atrás de ingleses e suecos, que somaram cinco cada.

Duas décadas depois, a Argentina está no Catar como favorita. Atual campeã da Copa América, estava invicta havia 36 jogos, praticando bom futebol sob o comando do treinador Lionel Scaloni. Desta vez, porém, o choque aconteceu já na primeira rodada, após sair vencendo a Arábia Saudita e tomar a virada no segundo tempo.

Até mesmo um empate contra os mexicanos colocaria o time em situação delicadíssima. Lautaro Martínez, destaque da Inter de Milão e da seleção argentina, admitiu que a equipe sentiu a pressão da estreia por estar recheadas de jogadores que nunca haviam disputado uma Copa, e reafirmou que o duelo deste sábado é uma decisão.

“Ficamos tristes e magoados com o que foi o jogo contra a Arábia Saudita, mas já passou. Não há tempo na Copa do Mundo, e agora temos que enfrentar um adversário muito duro. Para muitos, foi o primeiro jogo de Copa, e houve ansiedade. Mas foi só no primeiro momento. Depois, quando o árbitro apita, tudo fica para trás. Não perdemos por ansiedade, mas por erros. Amanhã é uma final, porque temos de vencer e é um jogo fundamental para o nosso futuro”, disse o atacante. Para a Argentina, o mata-mata começou mais cedo.