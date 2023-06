Pioneiro no combate à homofobia, Vasco da Gama lança nova camisa

Principal clube do futebol brasileiro a liderar iniciativas em favor da causa LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual), o Vasco da Gama lançou, nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (28/6), uma nova camisa em homenagem a causa. Ao invés da listra branca tradicional, a faixa diagonal traz as cores do arco-íris, que representam o movimento.

O time carioca vai destinar todo o lucro da venda das peças para a Casa Nem, organização no Rio de Janeiro que abriga pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade social e que também promove ações de combate ao preconceito contra esta população. As vendas das camisas começaram nesta quinta-feira (29), nas lojas oficiais do clube.

Vestida com a nova camisa vascaína, Beatriz Abreu, fundadora do coletivo Vasco LGBT, participou do lançamento e saudou a ação pioneira do Vasco dentro do futebol nacional.

“Pelo terceiro ano consecutivo tivemos a oportunidade de participar junto ao Vasco da campanha em apoio ao mês do orgulho LGBTQIA+. E nos enche de alegria olhar para a nossa trajetória e saber que nunca estivemos sozinhos! A Vasco LGBT tem só 3 anos de existência e desde o primeiro momento fomos acolhidos, apoiados e ouvidos pelo nosso Gigante”, afirmou Beatriz.

Na última segunda-feira (26), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou o Cuiabá em casa (e venceu por 1 a 0). O jogo contou com outra ação em prol da causa. As bandeirinhas de escanteio de São Januário tinham desenhos que faziam menção ao Mês do Orgulho LGBTQIA+.