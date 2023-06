Palmeiras goleia e fecha 1ª fase da Libertadores com a melhor campanha

As duas derrotas seguidas (para Bahia e Botafogo), coisa rara de acontecer na atual fase, parecem ter dado mais energia ao elenco palmeirense, que entrou em campo, na última quinta-feira (29), Na Allianz Arena, contra o Bolívar-BOL. Em jogo que valia a liderança do Grupo C, pela última rodada da 1ª fase da Libertadores, o alviverde aplicou uma sonora goleada, por 4 a 0, confirmando sua condição de favorito ao título.

Com gols de Rony, Piquerez e Artur (2), o Verdão chegou aos 15 pontos em seis rodadas. Dessa forma, encerrou a fase de grupos com a melhor campanha entre todos os times do torneio. Fato que vem se tornando uma regra, já que nas últimas seis temporadas, em cinco conseguiu a proeza (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023). O desempenho traz uma vantagem considerável, que é decidir todos os mata-matas em seu campo.

Com total tranquilidade, o time da casa cercou o adversário e dominou as ações da partida desde o minuto inicial. O gol até demorou a sair, tamanho era o controle do jogo. Aos 24 minutos, Rony recebeu de Raphael Veiga e bateu na saída do goleiro Lampe para abrir o placar. Menos de 10 minutos depois, Artur fez de cabeça, em cruzamento de Piquerez. Com a vantagem, o Alviverde diminuiu o ritmo e até viu o adversário tentar assustar o gol de Weverton, mas sem sucesso. Aos 30 minutos do segundo, foi a vez do lateral Piquerez marcar o seu. Nove minutos depois, Veiga deu outra boa assistência e Artur marcou o seu segundo e o quarto do Verdão.

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de Libertadores será realizado na próxima quarta-feira (5), na sede da Conmebol, no Paraguai.

No Grupo F, que ainda via disputa da última vaga no mata-mata, quem se deu bem foi o Deportivo Pereira-COL, que empatou fora de casa com o Colo-Colo-CHI e contou com a vitória de 4 a 0 do Boca Juniors, já classificado, sobre o Monagas-VEN. No fim, o Boca encerrou a fase com 13 pontos, contra oito dos colombianos, no segundo posto.

Confira os classificados para o mata-mata da Copa Libertadores:

Grupo A

Racing-ARG – 13 pontos

Flamengo – 11 pontos

Grupo B

Internacional – 12 pontos

Nacional-URU – 11 pontos

Grupo C

Palmeiras – 15 pontos

Bolívar-BOL– 12 pontos

Grupo D

Fluminense – 10 pontos

River Plate-ARG – 10 pontos

Grupo E

Independiente Del Valle-COL – 12 pontos

Argentino Juniors-ARG – 11 pontos

Grupo F

Boca Juniors-ARG – 13 pontos

Deportivo Pereira-COL – 8 pontos