Palmeiras faz treino secreto na Arena Barueri antes de decisão

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou nesta quarta-feira o último treino do Palmeiras antes da primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Para aproveitar o benefício de ser o mandante da partida, o Verdão realizou o treino na Arena Barueri, local da final de quinta-feira.

Com portões fechados, por determinação do treinador, o time paulista participou de uma atividade tática e de posicionamento, para a definição da equipe titular. De acordo com informações divulgadas pelo clube, o zagueiro Maurício Ramos treinou e mostrou que está recuperado das dores na coxa esquerda.

A expectativa é de que Valdivia ganhe sua primeira oportunidade como titular desde que sofreu o sequestro relâmpago. Mas a opção entre o chileno e Daniel Carvalho só deve ser divulgada momentos antes do confronto.

O retorno garantido é do volante Marcos Assunção, que está recuperado de lesão na coxa esquerda. Já o desfalque fica por conta de Henrique, suspenso depois de ter sido expulso contra o Grêmio, na semifinal.

O grupo está relacionado desde terça-feira e, depois da movimentação, seguiu novamente para o hotel. Nas recentes partidas decisivas, o Palmeiras divulgou listas falsas de relacionados. Desta vez, não há surpresas entre os convocados.

Confira abaixo a lista:

Goleiros: Bruno e Deola

Laterais: Cicinho, Artur, Juninho e Fernandinho

Zagueiros: Thiago Heleno, Maurício Ramos, Román e Leandro Amaro

Volantes: Marcos Assunção, João Vitor e Márcio Araújo

Meias: Valdivia, Daniel Carvalho e Patrik

Atacantes: Barcos, Mazinho, Maikon Leite e Betinho