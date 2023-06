Palmeiras cola no Botafogo e Grêmio chega ao G4; confira rodada

Depois de garantir com tranquilidade a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, no meio da semana, o Palmeiras voltou o foco para o Campeonato Brasileiro, onde vinha tropeçando há três partidas. Ao encontrar o lanterna Coritiba, no último domingo (4), em casa, o Verdão reencontrou a vitória e se manteve como único time invicto da competição. Com gols de Artur e Rony (2), a equipe fez 3 a 1 e colou no líder Botafogo, que perdeu para o Athletico-PR e viu a diferença cair para apenas dois pontos, 21 a 19. O gol solitário do Coxa foi de Alef Manga.

Em Porto Alegre, também no último domingo (4), o Grêmio conquistou sua terceira vitória seguida no Brasileirão ao vencer o São Paulo por 2 a 1, de virada. Calleri abriu o placar para os visitantes, mas Cristaldo (de pênalti) empatou. Ainda no primeiro tempo, após pressionar o rival, os donos da casa viraram. O lateral-esquerdo Reinaldo praticou a famosa “lei do ex” e marcou o da virada, em jogada com Luis Suárez. O São Paulo, que buscava o terceiro posto na tabela, caiu para sétimo e ainda pode ser oitavo no fim da rodada, com 15 pontos. O Tricolor gaúcho ganhou a vaga do paulista e agora é o quarto colocado, com 17 pontos.

Na terceira colocação está o Atlético-MG, que após a frustrante eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians, encarou e venceu o principal rival, o Cruzeiro, em clássico no Mineirão, no último sábado (3), por 1 a 0, em uma forte cobrança de falta do atacante Hulk.

Vitorioso diante do Galo no meio da semana, pela Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou outro rival mineiro, mas não repetiu a boa apresentação. No estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu para o América-MG por 2 a 0 e corre risco de voltar à zona de rebaixamento, está em 16º. O ex-corintiano Danilo Avelar, marcou o primeiro do Coelho e o jovem Renato Marques ampliou. O lateral Fábio Santos ainda perdeu um pênalti, tirando as chances de reação do Timão. O América é o 18º, com sete pontos.

Quem se recuperou de mau momento foi o Fluminense. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o rival Flamengo e sem marcar gols há cinco jogos, o Tricolor carioca, em jogo aberto e com boas chances para os dois lados, fez 2 a 1 no Bragantino, gols de Ganso e Felipe Melo. Thiago Borbas descontou. O Flu é o quinto, com 16 pontos. O Braga é 11º, com 13 pontos.

Nesta segunda-feira (5), às 20h, Flamengo e Vasco realizam o 344º confronto na história, para fechar a nona rodada. Penúltimo colocado no campeonato, com apenas seis pontos, a equipe de São Januário tenta sair da crise e vencer a segunda contra os rubro-negros neste ano (a 1ª foi no Campeonato Carioca). Com o clima melhor após vencer o Flu na Copa do Brasil, o Mengão es†á com 13 pontos e tenta se aproximar do G4. O jogo será transmitido no pay-per-view Premiere.

Continua após a publicidade

Outros resultados da 9ª rodada:

Fortaleza 0 x 0 Bahia

Athletico-PR 1 x 0 Botafogo

Santos 1 x 1 Internacional

Goiás 0 x 1 Cuiabá