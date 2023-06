Os motivos para Lionel Messi não voltar ao Barcelona

Lionel Messi, depois de deixar o PSG, não voltará ao Barcelona. O astro argentino escolheu defender o Inter Miami, dos Estados Unidos, após deixar o PSG em fim de contrato. A equipe norte-americana, cujo dono é o ex-jogador inglês David Beckham, venceu a concorrência com o Barça e com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que tinha a proposta mais lucrativa.

“[Pesou poder] tomar a minha própria decisão e não ter que esperar de novo [pelo Barcelona], sabendo que poderia acontecer o mesmo que já aconteceu. Depois de ter conseguido tudo e, finalmente, ter conquistado a Copa do Mundo, o que tanto desejava, também queria buscar outra coisa e um pouco mais de tranquilidade”, explicou Messi, em entrevista aos jornais espanhóis Sport e Mundo Deportivo.

O jogador também externou ter recebido propostas de outros clubes europeus, mas que não cogitou aceitar outra opção que não fosse o Barcelona: “Tive ofertas de outras equipes europeias, mas nem avaliei porque minha ideia era ir ao Barcelona. Se não fosse o Barcelona, analisando tudo, era sair do futebol europeu, especialmente depois de ter ganhado a Copa do Mundo, que era o que me faltava para fechar minha carreira nesse lado. [Queria] viver a liga dos Estados Unidos de outra maneira, [aproveitar] muito mais do dia a dia, com a mesma responsabilidade de querer ganhar e fazer as coisas bem, sempre com mais tranquilidade.

O Mundo Deportivo já havia publicado que a repatriação do craque era vista com muita dificuldade no Camp Nou, apesar do encontro entre Jorge Messi, pai e agente do jogador, e o presidente do clube, Joan Laporta, na última segunda-feira, 5.