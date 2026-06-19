🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Esporte

Optar por Messi ou CR7 define ser de direita ou esquerda, diz pesquisa

Estudo apontou relação entre ideologia política e preferência pelos astros do futebol

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h52 | Atualizado em 19 jun 2026, 14h28
Lionel Messi, com barba e camisa da Argentina número 10, e Cristiano Ronaldo, sorrindo e apontando para o escudo de Portugal na camisa vermelha, posam lado a lado
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (Florencia Tan Jun/Carmen Mandato/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Optar por Messi ou CR7 define ser de direita ou esquerda, diz pesquisa Priorize VEJA no Google

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Um estudo recente sugere que a ideologia política de uma pessoa pode influenciar sua preferência na rivalidade entre os dois astros do futebol. A pesquisa feita por cientistas de Singapura e da Espanha mostra que a identidade política pode moldar gostos também no esporte, com pessoas de tendência liberal favorecendo o argentino e aqueles na linha mais conservadora escolhendo o português.

Publicado em uma plataforma acadêmica, o estudo analisou respostas de 10.661 pessoas de 26 países, distribuídos por seis continentes, entre abril e maio de 2026. Os participantes avaliaram a imagem dos jogadores, e os pesquisadores cruzaram os dados com informações sobre ideologia, comportamento e características pessoais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga

Ideologia política

Segundo os autores, a ideologia política foi o fator individual que mais ajudou a prever a escolha entre os dois astros. O resultado identificou que os considerados mais liberais preferiram Messi, que foi associado a valores comunitários e visto como “quieto, voltado à família e dedicado à equipe”. Cristiano Ronaldo, por outro lado, foi descrito como “individualmente dominante e autopromocional”, elementos que, segundo a pesquisa, leva a valores mais conservadores.

Continua após a publicidade

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Outros fatores psicológicos

Além da ideologia, o estudo identificou outros fatores ligados à escolha por Cristiano Ronaldo, como autoestima, traços de autoritarismo e maior consumo de notícias em vídeos curtos nas redes sociais. Já a capacidade de reflexão cognitiva apareceu como um fator pequeno, mas significativo, associado à preferência por Messi.

Continua após a publicidade

A pesquisa também indica que questões tradicionais continuam tendo grande peso, como o clube de coração, as lembranças da infância, o estilo de jogo e a relação afetiva construída com cada atleta ao longo dos anos.

Leia também: Lionel Messi x Cristiano Ronaldo: a sexta e última Copa dos craques

Continua após a publicidade

Papel da idade

O estudo também aponta que essa relação aparece com mais força entre pessoas mais jovens, que cresceram em um ambiente de maior polarização política e em meio ao impacto das redes sociais. O efeito da ideologia é mais forte entre jovens e adultos de meia-idade. Os pesquisadores ressaltam, porém, que a política não determina a preferência por um jogador e que fatores como memória afetiva, clubes de coração e admiração pelo estilo de jogo continuam tendo peso.

“A maior parte da nossa preferência por um jogador ainda é pessoal, baseada em quem assistíamos quando éramos mais jovens, no nosso conhecimento de futebol e na lealdade ao clube. A política é um sinal constante que permeia tudo isso. A conclusão não é que ‘sua política decide quem é seu jogador de futebol favorito’, mas sim que a identidade política influencia silenciosamente até mesmo as escolhas que juraríamos não ter nada a ver com isso”, explicou um dos autores, Saifuddin Ahmed, ao portal Psypost.

Continua após a publicidade

O caso do Brasil

Embora o estudo tenha encontrado preferências claras em 19 dos 26 países, com a Argentina liderando o apoio a Messi e a Indonésia o apoio a Ronaldo, o Brasil ficou no grupo dos “indiferentes”. Isso não significa falta de interesse, mas de um equilíbrio técnico. De acordo com a análise, os brasileiros avaliaram ambos os jogadores com notas quase idênticas e muito altas (5,82 para Ronaldo e 5,80 para Messi em uma escala de 7). Diferente de países como a Coreia do Sul, que rejeita Ronaldo, ou a Argentina, que exalta Messi, o público brasileiro demonstra uma admiração que ultrapassa opiniões políticas.

Continua após a publicidade

Intitulado Identidade Política Além da Política: A Preferência por Messi-Ronaldo em 26 países, o estudo utiliza a rivalidade esportiva para analisar como identidades e valores pessoais podem influenciar escolhas cotidianas. “A contribuição não reside nos resultados de um único país, mas sim na constatação de que um sinal político se manifesta em 26 sociedades que, de outra forma, têm muito pouco em comum”, concluiu Ahmed, que assina o estudo com Kokil Jaidka, Muhammad Ehab Rasul e Teresa Gil-López.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
Gente
Lionel Messi
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).