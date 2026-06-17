Bombón Asesino: Messi reclama de música alta em sessão de fotos

O craque Lionel Messi protagonizou um momento inusitado durante uma sessão de fotos promocionais da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto o craque posava para as câmeras, o ambiente foi tomado por Bombón Asesino, clássico da música popular argentina.

Em um vídeo que registrou o momento, Messi aparece visivelmente incomodado com o volume da trilha sonora e interrompeu as poses para fazer uma observação bem-humorada. “Não está muito alta essa música?”, questionou, expressando um modesto sorriso. A reação arrancou risadas da equipe presente.

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Um dos maiores clássicos do Los Palmeras, Bombón Asesino foi composta por um homem de Santa Fé e gravada pelo grupo cerca de um ano depois. Com letra simples e refrão “chiclete”, a música conta a história de uma mulher extremamente atraente – o “bombón asesino”, algo como “gata fatal” ou “mulher de beleza arrasadora” em tradução livre para o português.

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