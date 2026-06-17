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Bombón Asesino: Messi reclama de música alta em sessão de fotos

Craque protagonizou cena inusitada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h43 | Atualizado em 17 jun 2026, 14h46
Lionel Messi, com barba e cabelo curto, veste camisa branca da Argentina com listras azuis claras e emblema da AFA com três estrelas, segurando uma cuia de chimarrão. Ele está em frente a um ônibus branco com janelas escuras e a palavra NNEXXY visível na lateral
Lionel Messi (Instagram/Reprodução)
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O craque Lionel Messi protagonizou um momento inusitado durante uma sessão de fotos promocionais da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto o craque posava para as câmeras, o ambiente foi tomado por Bombón Asesino, clássico da música popular argentina.

Em um vídeo que registrou o momento, Messi aparece visivelmente incomodado com o volume da trilha sonora e interrompeu as poses para fazer uma observação bem-humorada. “Não está muito alta essa música?”, questionou, expressando um modesto sorriso. A reação arrancou risadas da equipe presente.

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Um dos maiores clássicos do Los Palmeras, Bombón Asesino foi composta por um homem de Santa Fé e gravada pelo grupo cerca de um ano depois. Com letra simples e refrão “chiclete”, a música conta a história de uma mulher extremamente atraente – o “bombón asesino”, algo como “gata fatal” ou “mulher de beleza arrasadora” em tradução livre para o português.

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