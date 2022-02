Onde assistir a Palmeiras x Al Ahly

Nesta terça-feira (08), o Palmeiras enfrentará a equipe egípcia Al Ahly às 13h30 (horário de Brasília) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A partida será válida pela semifinal do Mundial de Clubes de 2022.

No torneio, o Palmeiras vem de uma vitória contra o Flamengo, enquanto o Al Ahly ganhou do time mexicano Monterrey por 1 a 0 no último dia 05. O vencedor do jogo encarará o ganhador do duelo entre Chelsea e Al Hilal.

A partida entre Palmeiras e Al Ahly será transmitida ao vivo pela TV Bandeirantes e pelo canal por assinatura Bandsports. O jogo também poderá ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Band, pelo site da Placar e pelo portal Nosso Palestra.