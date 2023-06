O primeiro atleta a baixar os 10 segundos nos 100m rasos

Poucas marcas, no esporte, são tão míticas quanto o tempo gasto para atravessar a prova dos 100 metros rasos no atletismo. O americano Jim Hines foi o primeiro a correr a distância abaixo dos 10 segundos – na Olimpíada de 1968, no ar rarefeito da Cidade do México, ele cravou 9,95s. O espantoso recorde mundial durou quinze anos, quando o conterrâneo Calvin Smith chegou a 9,93s. O atual recorde mundial é do jamaicano Usain Bolt, de 9s58. Entre os brasileiros, o recorde é de Robson Caetano, com 10s, atingidos em 1988.

Meses antes dos Jogos, Hines foi chamado a boicotá-lo – no auge dos protestos pelos direitos civis nos Estados Unidos, um grupo de militantes defendia a ausência de negros na competição. Ele foi, enfrentou as críticas, e o resto é história. Depois de abandonar as pistas, tentou mal sucedida carreira no futebol americano. Hines morreu em 3 de junho, aos 76 anos, de causas não reveladas pela família.

