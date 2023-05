Nos acréscimos, Atlético-MG bate o Furacão e respira na Libertadores

Em confronto de tirar o fôlego e salvo pelo talento de Paulinho, o Atlético-MG venceu de virada o rival Athlético Paranaense, por 2 a 1, nesta terça-feira (23) e respirou na Copa Libertadores 2023. O resultado, no Mineirão, além de confirmar a boa fase do Galo sob o comando do argentino Eduardo Coudet, tirou a pressão da equipe no torneio, já que um desfecho ruim diante do Furação faria o time mineiro depender de outras partidas para avançar às oitavas-de-final.

O atacante fez os dois gols da partida, o segundo aos 43 minutos do segundo tempo. A emoção da vitória nos minutos finais, por sinal, tem sido marca registrada do Galo na temporada. Foi o sétimo triunfo da equipe com gol após os 35 minutos da última etapa.

Em um Mineirão lotado, com mais de 40 mil pessoas, os donos da casa demoraram um pouco para entrar no clima decisivo. Apesar da posse de bola (70%), o Galo não conseguia ser efetivo no ataque. Com um jogo truncado, as duas equipes foram para o vestiário no intervalo.

Na volta, os visitantes aproveitaram bobeada do goleiro Everson e abriram o placar, aos seis minutos. O gol abalou o Atlético-MG por minutos. Mas apoiados pela torcida, os jogadores se reequilibraram foram ao ataque. Coudet tirou Hyoran e pôs Igor Gomes. Deu certo. O meia entrou e serviu Paulinho nos dois gols da virada. Aos 23 e aos 43. Com o resultado, o Atlético-MG subiu para a vice-liderança do grupo G, com seis pontos. O Furacão segue líder, com sete.

Também pela Libertadores, quem luta para sair do desespero é o Corinthians, que nesta quarta-feira (24), visita o Argentinos Juniors, líder do grupo E. Sem vencer há sete partidas, o Timão está na terceira posição e precisa de um bom resultado fora de casa para ter boas chances de classificação. Uma nova derrota, que seria a terceira no torneio, seria quase uma despedida do Alvinegro do mata-mata da Libertadores.

A quarta rodada da competição ainda terá o Flamengo embalado, buscando a liderança do grupo A, diante do modesto Ñublense, no Chile. Porém, um tropeço pode complicar os planos de classificação dos comandados de Jorge Sampaoli. No Paraguai, o Palmeiras, em série invicta de 13 partidas, enfrenta o lanterna do grupo C, Cerro Porteño, para encaminhar sua vaga nas oitavas.

Nesta quinta (25), o Fluminense, líder disparado do grupo D, pode garantir lugar antecipado na próxima fase. Para isso, vai ter que vencer a altitude de La Paz e o The Strongest. Na Venezuela, contra o Metropolitano, o Internacional busca espantar a má fase e se aproximar das oitavas de final. Já são cinco derrotas seguidas do time de Mano Menezes, apesar disso, o Colorado é o segundo no grupo B, com cinco pontos, dois a menos que o Nacional-URU.

Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo superou o desgaste de 17 horas de viagem até a Venezuela e venceu o frágil Puerto Cabello, por 2 a 0, e ficou muito perto da vaga nas oitavas de final. Com 10 pontos ganhos, o time lidera o grupo D do torneio. Os gols foram marcados por Wellington Rato e Alisson.