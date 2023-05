No Brasileiro, Botafogo amplia vantagem e Fla aumenta agonia do Timão

Cheia de clássicos ao redor do país, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro foi de confirmações. Enquanto o Botafogo se garantiu mais alguns dias na liderança, com 18 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras, o Flamengo comprovou que está se ajustando ao estilo do técnico Jorge Sampaoli. Outra equipe que começa a se reencontrar é o São Paulo. Sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor ainda não sabe o que é perder. Por outro lado, dois gigantes estão comprovadamente em má fase. Na zona de rebaixamento, o Corinthians amarga jejum de seis jogos sem vitórias no Brasileiro. No sul, o Internacional perdeu clássico pro Grêmio, a quarta derrota seguida na competição.

Com as duas equipes em boa fase, Botafogo e Fluminense duelaram pela ponta da tabela, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em um jogo franco, cada time usou sua principal arma para vencer. Mas quem se saiu foi o time alvinegro. Com seu bom poder de finalização, o Fogão fez 1 a 0, gol do zagueiro Victor Cuesta. Apesar de dominar a posse bola (66%), o Flu não conseguiu abastecer o ataque e finalizou apenas três vezes. O Botafogo é líder e o Tricolor das Laranjeiras é o 3º, com 13 pontos.

Num clássico para mais de 64 mil pessoas no Maracanã, Flamengo e Corinthians jogaram de igual para igual. Enquanto o Rubro-negro deu as cartas, o Timão de Vanderlei Luxemburgo se fechou e foi em busca dos contra-ataques. Dessa forma, a multidão no estádio viu boas chances de gols para os dois lados. No entanto, o Flamengo definiu a vitória em um lance inusitado. Contundido e mancando, o zagueiro Léo Pereira ficou plantado na área corintiana, já que o Fla não podia mais fazer substituições. Em um cruzamento na área, a defesa alvinegra vacilou e Pereira subiu de cabeça para fazer o gol da partida. Com três triunfos seguidos, o Flamengo está em sexto lugar. Com quatro derrotas em sete jogos, o Timão amarga a 17ª posição, na zona de rebaixamento.

Em Porto Alegre, Grêmio e Internacional fizeram o clássico de número 439. Dentro de casa, o Tricolor não deu chances ao principal rival. Com um golaço do atacante Luis Suárez e outros dois, com Villasanti e Bitello, o Grêmio fez 3 a 0, mesmo passando uma parte da partida com um jogador a menos (Kannemann levou o vermelho). Sem efetividade, o Colorado só conseguiu descontar no fim, quando Johnny diminuiu. O Tricolor se recuperou depois de três rodadas sem vitórias e está na 10ª posição. O Inter, com o técnico Mano Menezes balançando, caiu para 14º, com apenas sete pontos.

No último sábado (20), no Morumbi, o São Paulo passou pelo Vasco jogo cheio de possibilidades e gols. Após abrir 2 a 0, o Tricolor sofreu o empate. E quando parecia que o confronto terminaria 2 a 2, os donos da casa, com apoio da torcida, desempataram, com gol do jovem zagueiro Beraldo. No finzinho, ainda aproveitaram contra-ataque e definiram o placar, 4 a 2, gol de Juan. Sem perder há 10 jogos, o Tricolor só perde em invencibilidade para o Palmeiras (13 jogos), entre os times do Brasileirão.

Palmeiras que, em clássico equilibrado na Vila Belmiro, ficou no 0 a 0 com o Santos, também no último sábado (20). O resultado não deixou o Verdão chegar à liderança da competição, mantendo-se em segundo, com 15 pontos ganhos. Já o Peixe, que deu trabalho ao rival, está em nono lugar, com 11 pontos.