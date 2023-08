Nigéria assusta, mas inglesas avançam às quartas na Copa

Após a eliminação das norte-americanas, tetracampeãs mundiais, derrotadas pela Suécia, no último domingo (6), a zebra quase apareceu novamente nesta segunda-feira (7), em Brisbane, onde Inglaterra e Nigéria se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Após um disputado 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, as inglesas venceram nos pênaltis, por 4 a 2. Agora, aguardam o jogo entre Colômbia e Jamaica para saber qual será a adversária nas quartas. Colombianas e jamaicanas se enfrentam nesta terça (8), às 5h (horário de Brasília).

Na outra partida desta segunda-feira, as australianas, donas da casa, que correram riscos de eliminação ainda na primeira fase, bateram a Dinamarca por 2 a 0, em Sidney, em jogo que marcou a estreia no Mundial de sua principal jogadora, a atacante Sam Kerr, atacante do Chelsea. Ela entrou no segundo tempo, mas quem fez a diferença mesmo foram as meias Caitlin Foord e Hayley Raso, autoras dos gols da vitória. Em busca de sua primeira Copa, as Matildas jogarão as quartas com a França ou Marrocos, que duelam nesta terça-feira, às 8h (horário de Brasília), em Adelaide.

Atual campeã europeia, a Inglaterra entrou em campo com total favoritismo, mas sabendo que do outro lado do campo tinha uma adversária perigosa nos contra-ataques. Logo tomou o controle das ações ofensivas e criou boas chances. A Nigéria, atenta, via a goleira Nnadozie impedir a abertura do placar, mas aprontava das suas quando tinha a bola. Em uma delas, aos 15 minutos, a lateral Plumptre acertou o travessão da goleira Mary Earps. Após o intervalo, porém, foi a vez das africanas se colocarem no ataque. Kanu acertou o travessão inglês novamente, em cabeçada. Intenso, o jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando a definição ainda no tempo regulamentar. Aos 35minutos, Rachel Daly teve grande oportunidade, mas parou novamente em Nnadozie. Nos minutos finais, a craque inglesa, lauren James, foi expulsa, por pisar na adversária em disputa de bola. Com um a menos, a Inglaterra se segurou e levou o jogo para a prorrogação.

Com vantagem numérica, a Nigéria ficou com a bola e cercou a rival, fechada na defesa. Aos sete minutos da prorrogação, Alozie, frente a frente com Earps, desperdiçou a melhor chance para definir a partida. Nos pênaltis, Alozie errou novamente. Oparanozie também não aproveitou a cobrança e as inglesas, que só erraram com Stanway, fecharam em 4 a 2. Na comemoração, alívio e alegria. Do outro lado do gramado, as nigerianas lamentavam muito as oportunidades desperdiçadas.

Do outro lado da chave, nas quartas de final, Espanha e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 22h (horário de Brasília), em Wellington, na Nova Zelândia. Na sexta (11), às 4h30 (Brasília), o Japão, da artilheira Miyazawa (cinco gols) joga com a Suécia, que eliminou os Estados Unidos em uma cobrança de pênalti inusitada, só confirmada com uso de tecnologia “tecnologia da linha do gol (TLG)”.

Onde assistir

Colômbia x Jamaica – Terça-feira (8), às 5h (horário de Brasília) – CazéTV (Youtube) e FIFA+ (streaming)

França x Marrocos – Terça-feira (8), às 8h (horário de Brasília) – Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Fifa+ (streaming)