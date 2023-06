NBA inaugura casa em SP para fãs assistirem final entre Nuggets e Heat

A decisão da temporada 2022/23 da NBA, entre Denver Nuggets e Miami Heat, começa nesta quinta-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília). A melhor de sete partidas será iniciada no Colorado, mas os fãs brasileiros da liga poderão acompanhar a disputa entre Nikola Jokic e Jimmy Butler em um clima parecido com o dos ginásios e sem precisar sair do país.

Instalada no estacionamento do Shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo (SP), e aberta a partir desta quinta até o próximo dia 18, a NBA House será o ponto oficial dos confrontos finais da temporada no país. Além de poder acompanhar os jogos, o espaço vai contar com diversas atrações para apaixonados e apaixonadas pelo melhor basquete do mundo. Os fãs da NBA poderão ver de perto o troféu Larry O’Brien, entregue à franquia campeã em todo final de temporada. Quem for ao local, poderá visualizar cada detalhe da taça, que tem gravada em sua estrutura os primeiros 75 campeões da NBA. A partir desta temporada, o nome do campeão da NBA será gravado no disco inferior de cada novo troféu, garantindo que cada equipe o leve para casa com seu nome.

Se no telão os visitantes vão assistir as enterradas de Aaron Gordon, pelo Nuggets, e Bam Adebayo, do Heat, ao vivo, verão as “dunks” dos integrantes do Los Angeles Clippers Slam Squad e do Milwaukee Bucks Rim Rockers. Outra atração do quesito entretenimento serão os shows de dança das equipes Cleveland Cavaliers Scream Team e San Antonio Spurs Hype Squad. “Colega” de Giannis Antetoukunmpo no Milwaukee Bucks, o mascote Bango estará no local aprontando suas acrobacias e brincadeiras com o público, que também poderá ver e adquirir as novidades em uma loja da NBA House.

Com uma multidão de apreciadores, que cresceu mais de 50% no Brasil nos últimos anos, os responsáveis pela NBA no país acreditam que um público de até 45 mil pessoas visite a estrutura montada até o dia 18, em São Paulo.

Serviço

Para garantir o ingresso (a partir de R$ 175 – meia entrada), é preciso entrar no site oficial do evento: https://nbahouse.com.br/

É proibida a entrada de menores de 16 anos. Entre 16 e 18, apenas com a presença dos pais ou responsável.