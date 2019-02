Na última visita a SP, Boca fechou o estádio do Palmeiras

“Estragaram nossa festa”, recorda o goleiro Bruno, do Palmeiras

O Boca Juniors volta a jogar em São Paulo nesta quarta-feira, diante do Corinthians, dois anos depois de sua última visita à capital paulista – em julho de 2010, foi a equipe convidada para o jogo de despedida do Palestra Itália, estádio do Palmeiras, arquirrival dos corintianos. Na ocasião, a equipe ignorou o clima festivo e venceu o anfitrião por 2 a 0. Curiosamente, a final da Libertadores, a partir das 21h50, pode ser a última grande decisão do Corinthians no Pacaembu, o estádio onde o time mais jogou nas últimas décadas. A expectativa é de que o Itaquerão, futura casa do clube, seja entregue já no ano que vem – pelo menos é o que prevê o cronograma das obras.

“Era um time bastante diferente, mas já bem difícil. É aquela coisa de time argentino: bem ‘raçudo’, chato de se jogar contra. Estragaram nossa festa”, recorda o goleiro Bruno, do Palmeiras, que participou do amistoso de 2010. Um dos carrascos do Palmeiras na partida, o atacante Viatri, estará no banco de reservas na final desta quarta. O grande vilão nos confrontos com brasileiros, porém, é o meia Riquelme. Ele levou o Boca a superar o Palmeiras na final da Libertadores de 2000 e na semifinal de 2001, sempre em São Paulo. Dois anos depois, o Boca voltou a visitar a capital paulista, já sem Riquelme. Resultado 3 a 1 na final contra o Santos, e Boca campeão da América.

