Na NBA, a dinastia do Golden State está ameaçada; Suns montam “Big 3”

Com um novo campeão, o Denver Nuggets, a NBA começa a se agitar para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (19), alguns movimentos significativos deram indícios de que na conferência oeste, enquanto o trio histórico do Golden State Warriors poderá ser encerrado, outro, em Phoenix, foi montado e vai para a temporada 2023/24 cheio de expectativas.

No Golden State, maior campeão dos últimos anos, o ala Draymond Green não aceitou a renovação de contrato de US$ 27,6 milhões (aproximadamente R$ 131 milhões pelo câmbio atual) e passará a ser um agente livre irrestrito. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que pode seguir negociando com o Golden State, também poderá ouvir propostas de outras franquias. Pilar defensivo e de liderança dentro e fora de quadra, Green forma com o armador Steph Curry e o ala Klay Thompson uma dinastia detentora de quatro dos sete títulos da equipe na história, nos anos de 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2021/22.

Na temporada passada, porém, o ala viveu seu pior momento na equipe, ao dar um soco no rosto do companheiro Jordan Poole durante um treinamento. Apesar de ter se desculpado com o colega e com a equipe, isso afetou seu rendimento em quadra, além de alguma forma, atrapalhado sua relação com o elenco. O Golden State também vive mudança recente no comando da franquia. Mike Dunleavy Jr. assumiu a presidência no lugar de Bob Myers e tem como missão convencer Green a permanecer na equipe da Califórnia.

Em Phoenix, o Suns trabalha para concluir negócio com o Washington Wizards que vai envolver a ida do armador Bradley Beal para o Arizona, enquanto o veterano armador Chris Paul vai para a capital dos EUA. O acerto também envolve a ida para o Wizards de outro armador, Landry Shamet e mais algumas opções escolhas de segunda rodada em futuros Drafts. A expectativa do Suns é formar, com a chegada de Beal, três vezes eleito para o All-Star Games, um super trio ofensivo, com o também armador Devin Booker e o experiente Kevin Durant, na franquia desde o meio da última temporada.

Em busca do primeiro título da NBA, a aposta do Suns em Beal, que estava desde 2012 no Wizards, é altissima. O jogador chega com o salário máximo, assim como seus companheiros Booker, Durant e mais o pivô Deandre Ayton. Serão cerca de terá US$ 163 milhões (quase R$ 779 milhões) somente com salários destes quatro atletas.

Aos 29 anos, Beal chega pressionado. Além de, pela primeira vez, estar sendo considerado e pago como uma superestrela da NBA, o jogador terá que recuperar sua grande fase. Na última temporada, o armador teve números razoáveis, mas sofreu com lesões. Suas melhores médias de pontos foram entre 2019 e 2021, quando chegou a 31,3 pontos por jogo.

Considerado um dos mais talentosos armadores de sua geração, Chris Paul, a princípio, vai para Washington contrariado. O jogador já havia manifestado vontade de permanecer no Suns. Aos 38 anos, o atleta sabe que a carreira está perto do fim e gostaria de ficar em uma equipe em que pudesse levantar a taça Larry O’Brien, o que ainda não conseguiu. E nesse caso, o Wizards, em processo de reconstrução, não deve ser tão competitiva na próxima temporada. Caso o time da capital não queira ficar o veterano, certamente Chris Paul será alvo de disputa na Liga.