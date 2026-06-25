Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Neymar repercute mais que a seleção brasileira na imprensa internacional

Camisa 10 entrou no segundo tempo e não participou de nenhum dos gols da vitória por 3 a 0

Por Ígor Resende 25 jun 2026, 09h54 | Atualizado em 25 jun 2026, 10h56
Neymar, com camisa amarela e shorts brancos, dribla um jogador de camisa azul marinho e shorts azuis, em campo de futebol com torcida ao fundo
Neymar jogou em quatro Copas: 2014, 2018, 2022 e 2026 (Chris Arjoon/Icon Sportswire/Getty Images)
Continua após publicidade
Neymar repercute mais que a seleção brasileira na imprensa internacional Priorize VEJA no Google

A estreia de Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026 segue como o principal destaque do Brasil na imprensa internacional nesta quinta-feira, 25. O atacante entrou no segundo tempo e não participou de nenhum dos três gols.

Em diversos sites estrangeiros, há mais menções e destaques para o camisa 10 do que para a própria seleção brasileira – que venceu a Escócia por 3 a 0 com dois gols de Vinícius Jr. e um de Matheus Cunha.

Neymar tem dominado o noticiário desde o anúncio do seu retorno, passando pelo pós-jogo, até agora – um dia depois da estreia.

Repercussão de Neymar na imprensa internacional

No The New York Times, o resumo do 14º dia da Copa do Mundo tem como título “O Brasil criou um problema com Neymar?”, no qual questiona se a presença do veterano acalmará o debate em torno da sua convocação.

Siga
Continua após a publicidade

Já o português Record publicou “981 dias depois, o regresso do craque: Neymar emociona-se ao voltar a pisar o relvado pelo Brasil”.

No argentino Diário Desportivo Olé, dois destaques para o brasileiro na capa, com “Neymar: lágrimas no vestiário e mensagem para Messi” e “Neymar jogou seus primeiros minutos e se emocionou”.

Continua após a publicidade

Por fim, o alemão Sport Bild ressalta “O retorno Neymar: Vini domina a Escócia” e que “Neymar está de volta após 2 anos e meio”.

Quando é a próxima partida do Brasil na Copa?

O Brasil vai disputar a fase de 16 avos na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio de Houston, nos Estados Unidos, e o adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. Veja o caminho até a final.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
Vinícius Junior
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).