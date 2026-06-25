Neymar repercute mais que a seleção brasileira na imprensa internacional

A estreia de Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026 segue como o principal destaque do Brasil na imprensa internacional nesta quinta-feira, 25. O atacante entrou no segundo tempo e não participou de nenhum dos três gols.

Em diversos sites estrangeiros, há mais menções e destaques para o camisa 10 do que para a própria seleção brasileira – que venceu a Escócia por 3 a 0 com dois gols de Vinícius Jr. e um de Matheus Cunha.

Neymar tem dominado o noticiário desde o anúncio do seu retorno, passando pelo pós-jogo, até agora – um dia depois da estreia.

Repercussão de Neymar na imprensa internacional

No The New York Times, o resumo do 14º dia da Copa do Mundo tem como título “O Brasil criou um problema com Neymar?”, no qual questiona se a presença do veterano acalmará o debate em torno da sua convocação.

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Já o português Record publicou “981 dias depois, o regresso do craque: Neymar emociona-se ao voltar a pisar o relvado pelo Brasil”.

No argentino Diário Desportivo Olé, dois destaques para o brasileiro na capa, com “Neymar: lágrimas no vestiário e mensagem para Messi” e “Neymar jogou seus primeiros minutos e se emocionou”.

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Por fim, o alemão Sport Bild ressalta “O retorno Neymar: Vini domina a Escócia” e que “Neymar está de volta após 2 anos e meio”.

Quando é a próxima partida do Brasil na Copa?

O Brasil vai disputar a fase de 16 avos na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio de Houston, nos Estados Unidos, e o adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. Veja o caminho até a final.

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