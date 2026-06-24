A reação da mídia internacional à estreia de Neymar na Copa
Camisa 10 entrou contra a Escócia após quase mil dias longe dos jogos do Brasil
Neymar saiu do banco na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, em Miami, e virou assunto na imprensa internacional. O camisa 10 entrou aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha, quando a seleção brasileira já tinha definido o placar.
A volta do atacante repercutiu principalmente na Espanha. O As colocou Neymar na capa do site com a chamada “Neymar voltou!”. Já o Sport destacou a estreia do jogador no Mundial, enquanto o Marca afirmou que a entrada do brasileiro fez o Hard Rock Stadium “cair”.
Na Inglaterra, a BBC registrou que a torcida brasileira “foi à loucura” com a entrada do camisa 10 em campo. Em Portugal, A Bola puxou a lembrança pelo longo período de ausência: “Quase mil dias depois, Neymar está de volta à seleção”.
A estreia teve mais peso simbólico do que efeito no resultado. Com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha, o Brasil já vencia a partida quando Neymar entrou.
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