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Esporte

O que Neymar ouviu no estádio após mais de 2 anos sem jogar pela seleção

Atacante entrou no segundo tempo da partida contra a Escócia na Copa do Mundo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 20h52 | Atualizado em 24 jun 2026, 20h54
Um jogador de futebol brasileiro com camisa amarela e calção branco, de costas para a câmera, observa o campo enquanto um árbitro assistente com uniforme azul segura uma placa de substituição eletrônica. Outros jogadores e membros da comissão técnica estão sentados no banco de reservas ao fundo, com torcedores nas arquibancadas
Neymar substitui Matheus Cunha no jogo do Brasil contra Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Leonardo Fernandez/Getty Images)
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Neymar fez sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, na partida do Brasil contra a Escócia. O atacante entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha, autor do terceiro gol da seleção no jogo.

Ao pisar no gramado, o camisa 10 foi recebido com festa pela torcida, que entoou em coro o tradicional “Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar”, além de aplaudir o retorno do jogador ao Mundial.

A partida marcou a volta de Neymar à seleção brasileira após quase três anos. A última vez que o atacante havia defendido o Brasil havia sido em outubro de 2023.

Desde sua convocação por Carlo Ancelotti, a presença do jogador na Copa era uma das grandes dúvidas. Neymar chegou ao torneio como uma incógnita por conta de uma lesão na panturrilha, mas foi relacionado e entrou em campo no terceiro jogo do Brasil na competição

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