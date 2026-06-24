O que Neymar ouviu no estádio após mais de 2 anos sem jogar pela seleção

Neymar fez sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, na partida do Brasil contra a Escócia. O atacante entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha, autor do terceiro gol da seleção no jogo.

Ao pisar no gramado, o camisa 10 foi recebido com festa pela torcida, que entoou em coro o tradicional “Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar”, além de aplaudir o retorno do jogador ao Mundial.

A partida marcou a volta de Neymar à seleção brasileira após quase três anos. A última vez que o atacante havia defendido o Brasil havia sido em outubro de 2023.

Desde sua convocação por Carlo Ancelotti, a presença do jogador na Copa era uma das grandes dúvidas. Neymar chegou ao torneio como uma incógnita por conta de uma lesão na panturrilha, mas foi relacionado e entrou em campo no terceiro jogo do Brasil na competição

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