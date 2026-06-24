A ‘festa’ de Virginia por gol de Vini Jr contra Escócia na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Virginia Fonseca publicou um vídeo comemorando o gol de Vini Jr., seu ex-namorado, contra a Escócia, na Copa do Mundo, nesta quarta-feira, 24. A influenciadora, que não perde uma partida da seleção brasileira nos Estados Unidos, está mais uma vez no estádio, agora em Miami, torcendo para a equipe. “É papo de estourar uma tampa, não vai ter jeito”, escreveu a criadora de conteúdo. Na publicação, ela aparece ao lado de amigos elogiando o gol do atacante.

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