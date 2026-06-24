Quando é a próxima partida do Brasil na Copa? Saiba data, horário e possíveis adversários
Veja o calendário da seleção brasileira até a final
Com a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia nesta quarta, 24, a seleção brasileira se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, na frente de Marrocos, Escócia e Haiti.
O Brasil vai disputar a fase de 16 avos na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio de Houston, nos Estados Unidos, e o adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. No momento, o Japão é o vice-líder da chave. As três seleções jogam nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília). Japão e Suécia se enfrentam, enquanto a Holanda joga contra a Tunísia.
O novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, adicionou uma rodada no caminho até a decisão. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros avançam para uma fase com 32 equipes. Assim, mesmo classificado, o Brasil precisará superar cinco confrontos eliminatórios para conquistar o hexacampeonato.
Calendário do Brasil até a final da Copa do Mundo:
Em caso de nova classificação, a seleção disputaria as oitavas de final no dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey. As próximas fases estão programadas para 11 de julho, às 18h (de Brasília), em Miami, e 15 de julho, às 16h (de Brasília), em Atlanta. A grande final será no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.
- 16 avos: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston, EUA
- Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h – Nova York/Nova Jersey, EUA
- Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami, EUA
- Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta, EUA
- Final: 19/07 (domingo), às 16h – Nova York/Nova Jersey, EUA
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