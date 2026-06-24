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Esporte

Quando é a próxima partida do Brasil na Copa? Saiba data, horário e possíveis adversários

Veja o calendário da seleção brasileira até a final

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 21h08
METLIFE STADIUM, EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY, UNITED STATES - 2026/06/13: Players of Brazil (Alisson, Leo Pereira, Bremer, Weverton, Rayan, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Igor Thiago, Roger Ibanez, Matheus Cunha, Ederson, Fabinho, Danilo, Casemiro, Endrick, Luiz Henrique, Danilo Santos, Alex Sandro, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Ederson Silva, Raphinha) pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Morocco. The match ended 1-1 tie. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira  (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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Quando é a próxima partida do Brasil na Copa? Saiba data, horário e possíveis adversários Priorize VEJA no Google

Com a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia nesta quarta, 24, a seleção brasileira se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, na frente de Marrocos, Escócia e Haiti.

O Brasil vai disputar a fase de 16 avos na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio de Houston, nos Estados Unidos, e o adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. No momento, o Japão é o vice-líder da chave. As três seleções jogam nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília). Japão e Suécia se enfrentam, enquanto a Holanda joga contra a Tunísia.

O novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, adicionou uma rodada no caminho até a decisão. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros avançam para uma fase com 32 equipes. Assim, mesmo classificado, o Brasil precisará superar cinco confrontos eliminatórios para conquistar o hexacampeonato.

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Calendário do Brasil até a final da Copa do Mundo:

Em caso de nova classificação, a seleção disputaria as oitavas de final no dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey. As próximas fases estão programadas para 11 de julho, às 18h (de Brasília), em Miami, e 15 de julho, às 16h (de Brasília), em Atlanta. A grande final será no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

Siga
  • 16 avos: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston, EUA
  • Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h – Nova York/Nova Jersey, EUA
  • Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami, EUA
  • Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta, EUA
  • Final: 19/07 (domingo), às 16h – Nova York/Nova Jersey, EUA
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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