Classificado em 1º lugar: onde e quando serão os jogos do Brasil no mata-mata?

A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar no grupo C da Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta, 24. Com o resultado, a equipe conheceu seu percurso no mata-mata do Mundial até a final do torneio.

A fase de 16 avos de final será na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília) em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Nesta fase, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F, com Holanda, Japão e Suécia disputando a posição.

Em uma eventual oitavas de final, a seleção volta para o estádio de Nova York e Nova Jersey onde jogou contra o Marrocos na primeira rodada. O jogo será no dia 5 de julho, às 17h.

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A partida das quartas de final será no dia 11 de julho, novamente no estádio de Miami, às 18h.

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A semifinal será no dia 15 de julho, às 16h, no estádio de Atlanta, na Geórgia.

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A final será mais uma vez no estádio de Nova York e Nova Jersey, no dia 19 de julho, às 16h.

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