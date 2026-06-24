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Esporte

Classificado em 1º lugar: onde e quando serão os jogos do Brasil no mata-mata?

Seleção venceu Escócia por 3 a 0 e terminou na liderança do grupo C

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 22h47 | Atualizado em 24 jun 2026, 22h48
Dois jogadores de futebol brasileiros, com camisas amarelas e shorts brancos, comemoram um gol no campo verde. O jogador à esquerda, com a camisa 20, sorri e gesticula com as mãos abertas. O jogador à direita, com a camisa 9, também sorri, olhando para o colega. Ambos usam chuteiras e meias rosa, com torcedores ao fundo.
Lucas Paquetá e Matheus Cunha na vitória do Brasil x Escócia (Robert Cianflone/Getty Images)
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A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar no grupo C da Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta, 24. Com o resultado, a equipe conheceu seu percurso no mata-mata do Mundial até a final do torneio.

A fase de 16 avos de final será na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília) em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Nesta fase, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F, com Holanda, Japão e Suécia disputando a posição.

Em uma eventual oitavas de final, a seleção volta para o estádio de Nova York e Nova Jersey onde jogou contra o Marrocos na primeira rodada. O jogo será no dia 5 de julho, às 17h.

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A partida das quartas de final será no dia 11 de julho, novamente no estádio de Miami, às 18h.

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A semifinal será no dia 15 de julho, às 16h, no estádio de Atlanta, na Geórgia.

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A final será mais uma vez no estádio de Nova York e Nova Jersey, no dia 19 de julho, às 16h.

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