Na Libertadores, Palmeiras vence Atlético-MG e Felipão segue sem vitórias

No terceiro encontro seguido entre Palmeiras e Atlético-MG pela fase decisiva da Copa Libertadores, o Verdão, mais uma vez, saiu vitorioso. Jogando em Belo Horizonte, na última quarta-feira (2), a equipe paulista venceu por 1 a 0 e largou em boa vantagem nas oitavas de final da competição. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 9, às 21h30, no Allianz Parque.

Com gol do meia Raphael Veiga, que parece voltar ao seu melhor momento, ao se recuperar de grave lesão, a equipe de Abel Ferreira impôs mais um revés ao Galo comandado pelo experiente Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Desde que chegou à Minas para treinar o Atlético-MG, o técnico acumula cinco derrotas e quatro empates em nove jogos. Além da derrota, os donos da casa não mostraram poder de reação diante do rival, que mesmo diante de mais de 50 mil torcedores no Mineirão, tomou conta do jogo e teve boas chances para ampliar o placar.

Eliminado pelo Palmeiras em 2021 (na semifinal) e em 2022 (quartas de final), o Galo terá que se desdobrar para tirar a vantagem do rival. Em 2023, o clube alviverde perdeu apenas duas vezes em casa. Além disso, depois de viver ligeira má fase que culminou com a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, a equipe retomou a boa fase e engatou três vitórias seguidas.

Quem passar por este duelo vai encarar, nas quartas, o vencedor do mata-mata entre os equatorianos do Independiente Del Valle e o Deportivo Pereira-COL, surpresa da Libertadores e que venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0.

Em outro jogo da Libertadores, pelas oitavas, na noite de quarta-feira, o Nacional, do Uruguai, empatou com o Boca Juniors-ARG, em casa. A partida teve maior domínio dos donos da casa, que não conseguiu superar a defesa argentina e o confronto terminou sem gols.