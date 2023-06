Na despedida de Luís Castro, Botafogo sente e só empata na Sul-Americana

A polêmica envolvendo o acerto do técnico Luís Castro com o futebol árabe mexeu com o Botafogo, que na última quinta-feira (29), tropeçou diante do frágil Magallanes-CHI, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o 1 a 1, gol de Marlon Freitas e Zapata, a equipe carioca ficou na segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, e terá que disputar o playoff da competição. A LDU, avançou em primeiro, com 12 pontos, e vai diretamente paras às oitavas de final.

Após o duelo, marcado por duros protestos da torcida botafoguense contra o treinador, nas arquibancadas do estádio Nilton Santos, Castro não confirmou o acordo com o Al Nassr, mas anunciou que tomará a decisão nesta sexta-feira (30), após reunião com os dirigentes do clube. Ao ser perguntado se a saída da equipe, neste momento, não seria uma quebra de confiança com o elenco, Castro negou.

“O conceito família não depende só de uma pessoa. Se eu tomar a decisão após a reunião de amanhã e partir, sei que a família estará instalada. Sei que há um elenco aqui pronto para as batalhas. O Botafogo é muito maior que as pessoas. O Botafogo jamais será maltratado como maltratam muitas pessoas. Merece o respeito de todos. Hoje, o Botafogo é um time respeitado”, afirmou, na coletiva de imprensa.

O treinador português também rebateu os questionamentos a respeito do peso de ser considerado fundamental para o projeto do clube, que se tornou uma SAF e hoje é administrada pelo empresário norte-americano John Textor.

“A minha liberdade está emparedada por um contrato. Por quê? Aí eu sou fundamental em um projeto? Por que não estão R$ 50 milhões na minha cláusula para eu não sair? Só agora que sou (fundamental no projeto)?” provocou o treinador.

Provavelmente sem Castro, o Botafogo, que lidera do Brasileirão, já sabe quem vai enfrentar no playoff da Sul-Americana, o Patronato-ARG, eliminado da Copa Libertadores.

Além do clube carioca, todos os jogos do playoff da Sul-Americana já estão definidos. Os duelos vão ocorrer nas semanas do dia 12 (ida) e 19 (volta) de julho. Os jogos serão disputados entre os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados da Libertadores, que irão decidir as vagas fora de casa.

Saiba quais são os duelos:

Independiente Medellín-COL x San Lorenzo-ARG

Sporting Cristal-PER x Emelec-EQU

Corinthians x Universitario-PER

Libertad-PAR x Tigre-ARG

Colo-Colo-CHI x América-MG

Patronato-ARG x Botafogo

Ñublense-CHI x Audax Italiano-CHI

Barcelona-EQU x Estudiantes-ARG