Na Copa do Brasil, Palmeiras atropela Fortaleza e coloca o pé nas quartas

Os únicos ainda invictos no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza se enfrentaram nesta quarta-feira (17), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas apesar da boa fase, o time cearense não conseguiu segurar os donos da casa, que fizeram 3 a 0 e abriram excelente vantagem para o a segunda partida do mata-mata. O time comandado por Abel Ferreira poderá perder até por dois gols no estádio do Castelão, no próximo dia 31, que ainda garantirá a vaga nas quartas.

Sem sofrer derrotas como mandante em 2023, o Palmeiras, mais uma vez, mostrou porque é o time mais consistente do futebol brasileiro na atualidade. Desde o início, a equipe manteve o controle do duelo. Sem ser pressionado pela marcação do rival, o alviverde abriu o placar logo aos 10min, em pênalti cobrado por Rafael Veiga, que passou Dudu e se transformou no maior artilheiro do estádio palmeirense, com 39 gols.

O gol não inspirou os visitantes para uma reação, pelo contrário. Intimidado, o Fortaleza se tornou presa fácil e sete minutos depois sofreu o segundo gol, feito por Rodrigo Tabata. Já no segundo tempo, Abel Ferreira fez mudanças e aproveitando o resultado favorável, pôs em campo o jovem Luis Guilherme, que entrou inspirado e deu ainda mais trabalho à defesa cearense. Mas foi outro garoto, o colombiano Richard Ríos, que balançou as redes, já aos 42min, colocando números finais na partida. No Ceará, a missão ficou bem difícil para o time de Juan Pablo Vojvoda.

Em Belo Horizonte, outra equipe que ficou perto da vaga foi o Atlético-MG. Diante de um Corinthians que ainda não se encontrou sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Galo dominou e venceu por 2 a 0, com gols do atacante Paulinho.

Ao contrário da retranca armada no confronto desta quarta (17), no estádio do Mineirão, o Corinthians vai ter que se lançar ao ataque no jogo de volta, marcado para o Itaquerão, também no próximo dia 31. Sem vencer há seis partidas, o clube do Parque São Jorge vai precisar tirar a diferença de dois gols para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Também na capital mineira, o América-MG abriu a mesma vantagem diante do Internacional, que vive mal momento. Com um 2 a 0 (Aloísio, duas vezes, de pênalti), os donos da casa impuseram a quarta derrota seguida à equipe gaúcha comandada por Mano Menezes.

Além do Palmeiras, outro Paulista que se deu bem no primeiro jogo das oitavas foi o São Paulo. Em partida muito equilibrada na Ilha do Retiro, o Tricolor conseguiu segurar a pressão inicial do Sport e fez 2 a 0 no segundo tempo. Os gols foram marcados por Luciano e Marcos Paulo, dupla de ataque que entrou após o intervalo. No dia 1º de junho, as duas equipes farão o jogo de volta no Morumbi.