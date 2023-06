Na 10ª rodada, Botafogo segue na ponta, mas Verdão encosta

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada e confirmou a caçada do Palmeiras, segundo colocado, ao líder Botafogo, com a vitória de 2 a 0 no clássico sobre o São Paulo (8º, com 15 pontos), no último domingo (11). Única invicta da competição, a equipe alviverde chegou aos 22 pontos, apenas dois a menos que o Fogão. A tarefa não é fácil, já que o alvinegro, que no último sábado (10), venceu o Fortaleza também por 2 a 0, vive grande momento.

Com o novo triunfo, o clube comandando pelo português Luis Castro se colocou entre as cinco melhores campanhas (até a 10ª rodada) da história do Brasileiro de pontos corridos (desde 2003). Com 24 pontos, o Botafogo só fica atrás das performances do Palmeiras de 2019, Corinthians de 2011 e 2017 (26 pontos após 10 jogos) e Atlético-MG 2012 (25 pontos).

Outro time que está embalado é o Flamengo de Jorge Sampaoli. Invicto há seis partidas no Nacional, o Rubro-negro chegou aos 19 pontos com a vitória incontestável sobre o Grêmio (6º, com 17), no domingo, por 3 a 0, e está na terceira colocação. Logo atrás, com um ponto a menos está o Atlético-MG, que tropeçou em casa e ficou no 1 a 1 diante do Bragantino, 12º colocado. O clube mineiro anunciou a saída do técnico argentino Eduardo Coudet.

Na parte baixa da tabela, quem tropeçou em casa também foi o Corinthians, que no sábado empatou pelo mesmo placar com o Cuiabá. O resultado manteve o Timão na beira da zona do rebaixamento, com 9 pontos, na 16ª posição. O clube do Mato Grosso é o 14º, três pontos à frente. Pesadelo mesmo vive o Vasco. O clube carioca, numa crise interminável, perdeu para o Internacional, fora de casa, por 2 a 1, a quinta derrota seguida. Já são nove partidas sem vitória e o time estacionado na penúltima colocação, com seis pontos. Só o Coritiba, que empatou com o Santos (13º, com 13 pontos) em 0 a 0, no Couto Pereira, é pior. O clube alviverde ainda não venceu no Brasileirão e amarga a lanterna, com quatro pontos.

Outros resultados:

Bahia 2 x 2 Cruzeiro

América 2 x 2 Athletico-PR

Goiás 2 x 2 Fluminense