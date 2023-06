Mundial de Clubes ao estilo Copa estreia em 2025 nos EUA

Em 2025, um novo Mundial de Clubes terá início. Divulgado nesta sexta-feira (23) pela Fifa, o torneio, que ocorrerá nos Estados Unidos, contará com 32 clubes na disputa, que vai acontecer de quatro em quatro anos, assim como a Copa do Mundo. Os EUA também serão sede da Copa em 2026, juntamente com México e Canadá.

A escolha do país para o novo modelo do torneio foi feita, por unanimidade, pelo conselho técnico da entidade que comandado futebol no mundo. Infraestrutura dos estádios e a ampla capacidade de serviços para os times e ao turismo, foram alguns dos pontos que pesaram em favor dos EUA. A estreia da competição deverá ocorrer entre junho e julho de 2025.

No Brasil, Flamengo e Palmeiras, campeões da Copa Libertadores em 2022 e 2021, já estão garantidos. Segundo a Fifa, os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga na competição. A entidade determinou seis vagas para a Conmebol. Por tanto, ainda faltam quatro lugares no novo Mundial. Dois serão definidos nas Libertadores deste ano e 2024, mas ainda não há critério para as duas últimas vagas. Cogita-se o uso do ranking da entidade sul-americana para a definição.

Além das seis vagas aos clubes sul-americanos, a divisão de vagas terá:

País-sede – 1 time

África – 4 times

Ásia – 4 times

Oceania – 1 time

Europa – 12 times

O novo torneio, porém, não substituirá a competição que já ocorre todo ano, que tem o Real Madrid como atual campeão e contará, nesta edição, o Manchester City de Haaland na disputa, entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O atual regulamento, de 2005, ainda permanece em 2023.

Mas depois deverá mudar. O atual conta com sete clubes, um deles convidado por ser do país-sede. Isso vai acabar. Além disso, o representante da Conmebol jogará uma partida a mais para chegar até a decisão, e o time europeu vai esperar o adversário já na decisão da taça.

Novo modelo da Fifa para o Mundial anual:

– Campeão da Copa Libertadores x campeão da Champions da Concacaf

– Um Triangular entre os campeões da Champions da Ásia, África e da Oceania

– Duelo entre os vencedores destas duas chaves define quem fará a final com o campeão da Champions League.