Mulher de ex-jogador de rúgbi mata seus 2 filhos e tenta suicídio

O ex-jogador de rúgbi italiano Andrea Benatti perdeu seus dois filhos depois que sua mulher, Antonella Barbieri, os assassinou brutalmente antes de tentar suicídio, informaram nesta sexta-feira os veículos de imprensa italianos, como La Gazzetta dello Sport.

Antonella assassinou seus dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de cinco, na quinta-feira. O fato ocorreu no município de Luzzarra, na região de Emilia-Romagna, quando a mulher de Benatti asfixiou a menina utilizando um travesseiro.

Depois, Antonella levou o menino em um carro e o esfaqueou com uma faca de cozinha até a morte, perto do rio Pó. A mulher ainda tentou se matar utilizando a mesma faca, cravando-a várias vezes em sua barriga.

No momento do crime, Benatti, de 39 anos e aposentado dos gramados desde 2011 por problemas na retina, estava trabalhando na oficina da família. Um pastor que passava pela região encontrou o corpo do menino de cinco anos, a mulher em condições graves e alertou à polícia. A esposa de Benatti sofria com problemas psicológicos e está internada no hospital de Santa Maria Nuova de Reggio Emilia em estado grave, mas sua vida não corre perigo.