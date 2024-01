‘Minha primeira convocação é o torcedor brasileiro’, diz Dorival Júnior

Dorival Júnior, enfim, vestiu o agasalho da oficial da seleção brasileira de futebol masculino. O treinador, que deixou o comando do São Paulo no início da semana, foi apresentado nesta quinta, 11, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ele substitui Fernando Diniz, que atuava como interino e teve o contrato, válido inicialmente até metade do ano, interrompido após uma série de derrotas. Com a renovação do contrato de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, o desejo de ter o italiano foi frustrado e Dorival acabou se tornando um nome de interesse.

Dorival se disse emocionado e reafirmou que ser técnico da seleção brasileira era um desejo antigo. O novo técnico também colocou como meta primordial resgatar o prestígio do selecionado canarinho junto ao público. “É a seleção mais vencedora do planeta e que inspirou muita gente”, disse ele, em seu discurso inicial. “Temos obrigação de voltar a fazer isso. Aprendemos com os brasileiros o caminho da vitória. Estou aqui tentando fazer a minha primeira convocação, que é o torcedor brasileiro.”

O novo técnico reiterou que é imprescindível resgatar o prestígio da seleção brasileira, perdido em razão de desempenhos muito ruins não só nas eliminatórias, mas também nas Copas passadas.

Neymar, hoje se recuperando de lesão, também entrou na pauta. Ficou famoso o episódio em que o atacante e o então treinador do Santos discutiram durante uma partida contra o Atlético-GO. Ambos se desentenderam após o treinador impedi-lo de cobrar um pênalti. A discussão seguiu para os vestiários, o que gerou uma enorme repercussão à época. ” O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar”, começou Dorival Júnior. “Não tem problema nenhum com o Ney. Aquela situação tomou proporções que não imaginávamos.”

Carreira longa

Campeão das duas últimas edições da Copa do Brasil (São Paulo, em 2023, e Flamengo, em 2022), Dorival chega ao comando da seleção brasileira com mais de 20 anos de experiência como treinador. Ele conquistou também a Libertadores em 2022 pelo Flamengo, a Recopa Sul-Americana em 2011 pelo Internacional e a Copa do Brasil em 2010 pelo Santos.

Seu primeiro trabalho como técnico aconteceu em 2002 na Ferroviária, clube que o revelou para o futebol durante seus tempos de atleta. Depois, passou pelo Figueirense, onde ganhou o Campeonato Catarinense de 2004, seu primeiro título como treinador.

Em seguida, comandou Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro e Coritiba até chegar ao Vasco da Gama e vencer seu primeiro título nacional: a Série B do Campeonato Brasileiro de 2009. Com a conquista, Dorival foi contratado pelo Santos, que se sagrou campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2010.

Na sequência, trabalhou no Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Athletico Paranaense e Ceará e voltou a trabalhar em Vasco e Santos.

Os títulos do Dorival Jr.

2004: Campeonato Catarinense – Figueirense

2005: Campeonato Cearense – Fortaleza

2006: Campeonato Pernambucano – Sport

2008: Campeonato Paranaense – Coritiba

2009: Campeonato Brasileiro Série B – Vasco da Gama

2010: Campeonato Paulista e Copa do Brasil – Santos

2011: Recopa Sul-Americana – Internacional

2012: Campeonato Gaúcho – Internacional

2016: Campeonato Paulista – Santos

2020: Campeonato Paranaense – Athletico Paranaense

2022: Copa do Brasil e Copa Libertadores da América – Flamengo

2023: Copa do Brasil – São Paulo