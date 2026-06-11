México iguala Brasil e Alemanha em aberturas de Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (11), o México abre a Copa do Mundo pela 3ª vez na história – desde que o jogo inaugural foi implementado pela Fifa em 1966.

Somente Brasil (1974, 2010 e 2014) e Alemanha (1978, 1994 e 2006) detinham a marca. No entanto, os mexicanos também foram pioneiros em outros momentos.

O primeiro jogo da história das Copas, em 1930 no Uruguai, foi entre México e França. Assim como a estreia de 1950 no Brasil, contra a própria seleção canarinha.

Os critérios da Fifa também mudaram. De 1974 a 2002 era a atual campeã quem abria o torneio. Desde então, passaram a ser os anfitriões.

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Por esse motivo, o México fez o jogo de abertura em casa no Mundial de 1970, assim como agora em 2026, mas não em 1986 quando a então campeã Itália enfrentou a Bulgária.



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Palco histórico

De Pelé a Maradona, o icônico Estádio Azteca será o primeiro a sediar três Copas do Mundo a partir desta quinta-feira (11). Com a abertura da edição de 2026 do maior torneio de seleções do mundo, o palco histórico do futebol escreverá mais um capítulo.

México x África do Sul

México e África do Sul se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo A. O duelo também será uma reedição do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2010.