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Esporte

México iguala Brasil e Alemanha em aberturas de Copa do Mundo

Jogo inaugural foi implementado pela Fifa em 1966, mas critérios mudaram

Por Ígor Resende 11 jun 2026, 15h52
Vista aérea do Estádio Azteca na Cidade do México, com sua estrutura cinza e borda superior vermelha, sob um céu nublado. A área externa possui tendas, veículos e um grande círculo central com linhas vermelhas e amarelas, indicando preparação para um evento. Ao fundo, a cidade se estende com prédios e vegetação
O icônico Estádio Azteca (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)
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Nesta quinta-feira (11), o México abre a Copa do Mundo pela 3ª vez na história – desde que o jogo inaugural foi implementado pela Fifa em 1966.

Somente Brasil (1974, 2010 e 2014) e Alemanha (1978, 1994 e 2006) detinham a marca. No entanto, os mexicanos também foram pioneiros em outros momentos.

O primeiro jogo da história das Copas, em 1930 no Uruguai, foi entre México e França. Assim como a estreia de 1950 no Brasil, contra a própria seleção canarinha.

Os critérios da Fifa também mudaram. De 1974 a 2002 era a atual campeã quem abria o torneio. Desde então, passaram a ser os anfitriões. 

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Por esse motivo, o México fez o jogo de abertura em casa no Mundial de 1970, assim como agora em 2026, mas não em 1986 quando a então campeã Itália enfrentou a Bulgária.

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Palco histórico

De Pelé a Maradona, o icônico Estádio Azteca será o primeiro a sediar três Copas do Mundo a partir desta quinta-feira (11). Com a abertura da edição de 2026 do maior torneio de seleções do mundo, o palco histórico do futebol escreverá mais um capítulo.

México x África do Sul

México e África do Sul se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo A. O duelo também será uma reedição do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2010.

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Copa do Mundo 2026
México
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