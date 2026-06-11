Estádio Azteca, palco histórico do futebol, receberá sua terceira Copa do Mundo

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O Estádio Azteca fará história ao se tornar o primeiro a sediar três Copas do Mundo, começando com a abertura da edição de 2026. Conheça a trajetória deste palco icônico do futebol, que foi cenário para Pelé, Maradona e o “Jogo do Século”, celebrando quase 60 anos de momentos inesquecíveis.

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O Estádio Azteca será o primeiro a sediar três Copas do Mundo a partir desta quinta-feira, 11, às 14h (horário de Brasília). Com a abertura da edição de 2026 do maior torneio de seleções do mundo, o palco histórico do futebol escreverá mais um capítulo de sua história. Após o evento que dará início a competição, México e África do Sul se enfrentarão no mesmo gramado.

O projeto do Azteca, nome em homenagem a uma das civilizações que deram origem à cultura mexicana, é dos arquitetos mexicanos Pedro Ramírez Vázquez e Rafael Mijares Alcérreca. O estádio começou a ser construído em 1962 com o propósito inicial de sediar as Olimpíadas de 1968 e a Copa do Mundo de 1970. Após quatro anos de obras, sua inauguração foi no dia 29 de maio de 1966 com partida entre o Club América e o Torino, da Itália. Uma curiosidade é que o primeiro gol marcado da história do Azteca foi do brasileiro Arlindo dos Santos, que defendia o clube mexicano.

Com quase 60 anos, o estádio da Cidade do México foi palco de momentos históricos do futebol. O Azteca sediou a Copa do Mundo de 1970 e de 1986. Apenas no Mundial do tricampeonato brasileiro, foram disputados em seus gramados a semifinal entre Itália e Alemanha, o considerado “Jogo do Século”, e a final no qual Pelé, após vencer a competição, foi levantado pelos mexicanos. Em 1986, o estádio recebeu novamente a decisão da Copa do Mundo: o jogo consagrou a Argentina campeã sobre a Alemanha e entrou para a história com o gol de mão de Maradona.

O Azteca chegou a ser o maior estádio de futebol do mundo depois da reforma do Maracanã. Seu recorde de público foi de 119.000 pessoas no amistoso entre Brasil e México em 1968. Hoje, o estádio tem capacidade para receber 87.000 amantes do futebol e será novamente um dos palcos da Copa do Mundo.