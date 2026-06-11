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Esporte

Estádio Azteca, palco histórico do futebol, receberá sua terceira Copa do Mundo

Lendas do esporte como Pelé e Maradona jogaram em seu gramado

Por Gabriel Bussolotti Silveira 11 jun 2026, 14h31
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa (Hector Vivas/Getty Images)
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Estádio Azteca, palco histórico do futebol, receberá sua terceira Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O Estádio Azteca será o primeiro a sediar três Copas do Mundo a partir desta quinta-feira, 11, às 14h (horário de Brasília). Com a abertura da edição de 2026 do maior torneio de seleções do mundo, o palco histórico do futebol escreverá mais um capítulo de sua história. Após o evento que dará início a competição, México e África do Sul se enfrentarão no mesmo gramado.

O projeto do Azteca, nome em homenagem a uma das civilizações que deram origem à cultura mexicana, é dos arquitetos mexicanos Pedro Ramírez Vázquez e Rafael Mijares Alcérreca. O estádio começou a ser construído em 1962 com o propósito inicial de sediar as Olimpíadas de 1968 e a Copa do Mundo de 1970. Após quatro anos de obras, sua inauguração foi no dia 29 de maio de 1966 com partida entre o Club América e o Torino, da Itália. Uma curiosidade é que o primeiro gol marcado da história do Azteca foi do brasileiro Arlindo dos Santos, que defendia o clube mexicano.

Com quase 60 anos, o estádio da Cidade do México foi palco de momentos históricos do futebol. O Azteca sediou a Copa do Mundo de 1970 e de 1986. Apenas no Mundial do tricampeonato brasileiro, foram disputados em seus gramados a semifinal entre Itália e Alemanha, o considerado “Jogo do Século”, e a final no qual Pelé, após vencer a competição, foi levantado pelos mexicanos. Em 1986, o estádio recebeu novamente a decisão da Copa do Mundo: o jogo consagrou a Argentina campeã sobre a Alemanha e entrou para a história com o gol de mão de Maradona.

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O Azteca chegou a ser o maior estádio de futebol do mundo depois da reforma do Maracanã. Seu recorde de público foi de 119.000 pessoas no amistoso entre Brasil e México em 1968. Hoje, o estádio tem capacidade para receber 87.000 amantes do futebol e será novamente um dos palcos da Copa do Mundo.

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