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México x África do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 11, é válida pela estreia da Copa do Mundo 2026. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h54 | Atualizado em 11 jun 2026, 15h21
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai ser o palco da partida entre México e Inglaterra neste domingo, 5 (Hector Vivas/Getty Images)
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México x África do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

México e África do Sul vão realizar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, às 16h (horário de Brasília). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo A, será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México. Uma cerimônia de abertura com diversos artistas vai acontecer no estádio às 14h30 (horário de Brasília), ou seja, uma hora e meia antes da partida.

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O México será o primeiro país a sediar três Mundiais e as melhores campanhas da seleção mexicana foram justamente em casa, em 1970 e 1986, quando a equipe chegou às quartas de final. A seleção mexicana vem de bons resultados recentes nos últimos amistosos disputados, com uma sequência de seis vitórias e dois empates em oito partidas.

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Do outro lado, a África do Sul vem de resultados ruins e ainda não venceu em 2026, acumulando três empates e duas derrotas no período.  A seleção nunca passou da fase de grupos nas três edições do torneio disputadas, incluindo quando foi país-sede, em 2010. A partida entre México e África do Sul será uma reedição da estreia da Copa de 2010, quando as seleções empataram em 1 a 1.

O Grupo A conta ainda com Coreia do Sul e Tchéquia, que também se enfrentam hoje, às 23h (horário de Brasília).

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Como assistir ao jogo entre México e África do Sul hoje?

México e África do Sul vão se enfrentar nesta quinta, 11, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, do N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (no Youtube, Prime Video e Disney+).

Prováveis escalações:

México: José Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

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África do Sul: Ricardo Goss; Tholo Matuludi, Ime Okon, Olwethu Makhanya e Samukele Kabini; Yaya Sithole, Thalente Mbatha e Themba Zwane; Kamogelo Sebelebele, Tshepang Moremi e Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Odds para México x África do Sul:

Resultado final

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Betano: México (1.47) – Empate (4.15) – África do Sul (7.80)

Bet365: México (1.40) – Empate (4.50) – África do Sul (8.50)

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Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);
  • Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil);
  • Quarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai);
  • VAR: Nicolás Gallo (Colômbia).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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