Messi oficialmente de casa nova; ex-colega também chega a Miami

Em grande evento no Drive Pink Stadium, atrasado por conta de fortes chuvas que atingiram a Flórida, mas que contou com mais de 20 mil torcedores, o atacante Lionel Messi foi apresentado oficialmente ao Inter Miami, seu novo clube pelas próximas duas temporadas, no mínimo. Na festa, na noite do último domingo (16), o craque disse estar empolgado para voltar a jogar e a competir.

“Gostaria de agradecer ao clube e ao carinho da cidade. Estou feliz de estar em Miami, para agradecer ao David (Beckham), sua família e aos torcedores. As pessoas foram espetaculares comigo desde que chegamos. Quero começar a treinar, competir, fazer o clube vencer e ajudá-lo a continuar crescendo”, disse o atual campeão mundial, com a Argentina, e eleito seis vezes o melhor jogador do mundo.

Os donos do Inter, o ex-meio-campista David Beckham, e o empresário Jorge Mas, também anunciaram a contratação do volante espanhol Sérgio Busquets, que colecionou títulos ao lado de Messi no Barcelona. “Estou muito feliz de estar aqui em Miami. É um prazer fazer parte desta equipe”, afirmou o jogador, em rápido discurso no palco da festa, pouco antes do anúncio da principal estrela.

Além das boas-vindas da torcida nas arquibancadas, o novo camisa 10 recebeu saudações de outros esportistas e celebridades, em vídeos transmitidos nos nos telões do estádio. Entre eles, o armador do Golden State Warriors, Steph Curry, e o cantor Maluma.

Para o encerramento do evento, amigos e familiares dos dois jogadores foram convidados ao palco.

Messi e Busquets, que vai usar a camisa 5, vão estrear pelo Inter Miami na próxima sexta-feira (21), diante do Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas 2023, campeonato que reúne clubes da Major League Soccer (MLS) e da Liga Mexicana. Na equipe da Flórida, os dois espanhois terão a companhia de dois atletas brasileiros, o volante Gregore, que se destacou pelo Bahia, e o ex-meia do Santos, Jean Mota.