Mendes, filho de Ronaldinho gaúcho, assina com base do Barcelona

João Mendes, filho do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato com as categorias de base do Barcelona. O atleta de 18 anos estava treinando com o time Juvenil A do Barça, enquanto esperava uma decisão sobre a possibilidade de um acordo. Ele assinou contrato na quinta-feira, 2, ao lado do diretor da academia, José Ramon Alexanco, e do gerente de futebol do clube, Joan Soler Ferre.

O adolescente jogava pelo Cruzeiro desde os 14 anos, mas rescindiu o contrato com o time brasileiro no final do ano passado. Ele é um atacante canhoto que pode jogar na linha de frente. Sua carreira é supervisionada pelo tio, Roberto de Assis Moreira, que também teve um papel ativo na carreira de jogador de Ronaldinho.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

A mudança de Mendes para o Barcelona permitirá que Ronaldinho passe mais tempo na cidade onde morou por cinco anos como jogador do time, de 2003 a 2008.

