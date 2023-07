Meia do Corinthians é agredido pela torcida dentro de motel

O meio-campista Luan, que está afastado do elenco do Corinthians, foi agredido por torcedores na madrugada desta terça-feira (4), em um motel da zona oeste de São Paulo. Segundo o GE, o grupo surpreendeu o atleta, que estava com mais cinco amigos e quatro mulheres no local. O jogador teria sofrido escoriações e lesões leves na região da costela, mas passa bem. Luan ainda não se pronunciou.

O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves acionou a delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte para apurar o caso. “Fui procurado pelo presidente Duilio e estou averiguando o caso. O Corinthians não conseguiu falar com o jogador nem o representante dele, mas já colocou o departamento jurídico em alerta para tratar desse tema”, disse ao GE, o delegado Cesar Saad. Os funcionários do motel em que o ataque ocorreu não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Contratado como principal atleta do time em 2020, em negócio com o Grêmio que envolveu quase R$ 30 milhões, o jogador nunca conseguiu se firmar e está sem jogar desde o começo do ano passado, quando foi afastado do elenco. No último balanço financeiro, o clube apontou dívida com o meia de R$ 4,5 milhões. Nos últimos dias, uma entrevista do jogador ao podcast Denilson Show, causou a ira da torcida. Além de pedir uma chance ao atual técnico, Vanderlei Luxemburgo, o atleta afirmou que recusou uma proposta feita pelo Bahia, gerido pelo grupo City, na última temporada. “O City tinha comprado o Bahia e queria me levar, fazer um projeto no Bahia. A ideia era eu ia ser o nome, não estava jogando aqui [Corinthians], mas eu falei: ‘não quero, quero dar certo aqui'”, revelou Luan.

Sobre uma nova oportunidade ao jogador, o próprio Luxemburgo não se mostra disposto e já avisou que é por conta da opinião dos torcedores, que querem Luan fora do clube alvinegro.

O episódio ocorreu no mesmo dia em que a torcida corintiana realizou protestos em vários pontos da cidade de São Paulo, municípios paulistas e até no exterior, contra a atual administração do clube. Bandeiras contra a presidência do Timão e mensagens críticas ao atual momento do time foram expostas e fotos circularam pelas redes sociais.

“Fora Duílio” e “Ou ganha ou é guerra”, foram algumas das mensagens da torcida.

Atualmente, o Corinthians é o 16º colocado na tabela do Brasileirão e foi eliminado da Copa Libertadores ainda na primeira fase. A equipe está nas quartas de final da Copa do Brasil e enfrenta o América-MG, nesta quarta-feira (5), na primeira partida do mata-mata.