Maurren prioriza treinos e abre mão de Troféu Brasil

Por AE

São Paulo – Sabendo da necessidade de reforçar os treinos visando os Jogos Olímpicos de Londres, Maurren Maggi não irá competir no Troféu Brasil de Atletismo, que começa nesta quarta-feira e vai até domingo no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. A campeã olímpica perdeu alguns dias de treinos por conta de uma lesão no quadril e precisa recuperar o tempo perdido.

A definição da desistência de participar do Troféu Brasil foi feita nesta terça-feira e partiu do técnico Nélio Moura. Há pouco mais de um mês, Maurren sofreu uma pequena lesão no quadril durante GP Brasil. Dias depois, na etapa de Eugene (EUA) da Diamond League, a atleta voltou a sentir dores e, por isso, precisou ficar uns dias sem treinar no retorno ao Brasil.

“A Maurren está se recuperando bem das dores no quadril, no entanto, decidimos que era melhor ela não participar do Troféu Brasil porque precisamos dar prioridade aos treinos. Na volta ao Brasil ela precisou ficar uma semana com treinos adaptados e neste momento da preparação acreditamos que uma sequência forte de treinos trará mais benefícios pensando na disputa dos Jogos Olímpicos de Londres”, explicou o treinador.

Campeão olímpica em Pequim, Maurren não conseguiu mais resultados de grande expressão. Em 2009, terminou como oitava do ranking mundial (6,90m). Ela perdeu a temporada seguinte por lesão e voltou em 2011 com o sexto lugar do ranking (6,94m, marca que lhe deu o ouro pan-americano). Nesta temporada, seu melhor resultado foi 6,85m, conquistado no GP Brasil e que a coloca como décima do ranking, 27cm atrás da líder, a norte-americana Brittney Reese.

Na reta final de preparação para a Olimpíada, Maurren segue para Madri, no próximo dia 07 de julho, onde ela fará os últimos ajustes e o período de aclimatação antes de embarcar rumo a Londres.