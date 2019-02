Massa e Alonso elogiam mudanças em carro da Ferrari

Por AE

Montreal – Destaques da segunda sessão livre desta sexta-feira, Felipe Massa e Fernando Alonso elogiaram as atualizações realizadas no carro da Ferrari para o GP do Canadá, no domingo. O espanhol foi o segundo mais rápido do dia, atrás apenas de Lewis Hamilton, enquanto o brasileiro foi o terceiro.

“Foi uma sexta-feira muito positiva. Consegui completar muitas voltas e pude testar todo o programa que fizemos. Acho que podemos ficar felizes porque as atualizações funcionaram, ainda que seja difícil avaliar o quanto elas contribuíram hoje”, analisou Massa, que busca reação na temporada para renovar seu contrato com a Ferrari no fim do ano.

“O carro parece estar bem equilibrado e estamos consistentes em termos de performance, mesmo nesta pista de pouca aderência. Para resumir, esta é a minha melhor sexta-feira da temporada. Espero que continuemos assim no sábado e no domingo”, declarou.

Alonso manteve a cautela em relação às mudanças no carro. “As primeiras indicações são positivas, mas ainda é cedo para tirar qualquer conclusão. Os tempos registrados nesta sexta não podem ser levados muito a sério”, afirmou, se referindo às variações na quantidade de combustível carregada pelos pilotos.