Maradona deixa a seleção argentina

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta terça-feira que desistiu de renovar o contrato de Diego Maradona como técnico da seleção argentina. A informação oficial veio do porta-voz da federação, Ernesto Cherquis Bialo.

“O Comitê Executivo decidiu, por unanimidade, não renovar o contrato de Diego Maradona”, afirmou, em entrevista coletiva. A decisão foi adotada após uma tensa reunião, na segunda-feira, entre o presidente da AFA, Julio Grondona, e Maradona. O porta-voz garantiu que não há relação entre a decisão e a exigência de Maradona de manter vários de seus auxiliares, contrariando a posição de Grondona. Bialo não explicou as razões da saída de Maradona, mas lembrou que o ex-craque argentino “é uma figura acostumada a ser inflexível; cujos sentimentos vêm das entranhas e são expostos no futebol e na vida”. A imprensa argentina afirma que Grondona vetou sete dos atuais colaboradores de Maradona, o que provocou a demissão. Cherquis Bialo destacou que “não há pressa” para se designar o novo técnico da seleção nacional. “Iniciamos uma etapa que levará à nomeação” do novo técnico, “mas isto não está na agenda prioritária e não há qualquer nome cogitado no momento”. Apesar da declaração do porta-voz, já começou a circular a lista de eventuais candidatos a técnico da Argentina. O primeiro nome é Alejandro Sabella, campeão argentino e da Copa Libertadores com o Estudiantes de La Plata. A relação traz ainda os técnicos Miguel Angel Russo (Racing Club) e Sergio Batista, atual técnico da seleção juvenil. O novo treinador da seleção argentina terá o desafio de vencer a Copa América da Argentina em 2011.