Maldonado surpreende e vence GP da Espanha. Massa é o 15º e Bruno Senna abandona

O piloto venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, e subirá ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez em sua carreira. Em segundo lugar chegou o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e em terceiro, o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, ambos com diferença de manos de 1s para Maldonado. A vitória, além de ser um presente de aniversário para Frank Williams, fundador e dirigente da Williams, que completa 70 anos, encerra um jejum de oito anos da escuderia. O último triunfo do time havia sido em 2004, com outro piloto sul-americano, o colombiano Juan Pablo Montoya.

Felipe Massa e Bruno Senna, que nesta sábado não fizeram um bom treino, também não tiveram motivo para comemorar neste domingo e renderam muito abaixo de seus companheiros de equipe. O piloto da Ferrari completou a prova em 15º lugar, uma volta atrás de Alonso, e Senna da Williams abandonou a prova após se envolver em um acidente com Michael Schumacher na 13ª volta.

(Com agência EFE)