Luisa Stefani e Rafa Matos são campeões de duplas do Aberto da Austrália

O tênis brasileiro viveu um momento histórico na noite da última quinta-feira, 27, com o título de Luisa Stefani e Rafa Matos no Aberto da Austrália nas duplas mistas. Foi a primeira conquista de uma dupla 100% brasileira em um Grand Slam, como são conhecidos os quatro maiores torneios da temporada (os outros são Wimbledon, Roland Garros e US Open). Stefani e Matos bateram na decisão a experiente dupla indiana formada por Sania Mirza e Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais 7/6 e 6/2.

A paulistana Luisa Stefani, de 25 anos, e o porto-alegrense Rafa Matos, de 27, formaram parceria nesta temporada, na United Cup, e desde então somam sete vitórias em sete jogos. A conquista teve sabor especial para ela, que disputou seu primeiro Grand Slam desde a grave lesão no joelho sofrida no US Open de 2021. Depois de passar por cirurgia nos EUA, a medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio (na dupla com Laura Pigossi) ficou um ano afastada até o retorno em setembro do ano passado.

“É o melhor momento da minha carreira desde a lesão. É minha partida mais importante, tirando a Olimpíada. Foi um grande choque ter ficado fora por tanto tempo, mas procurei usar esse período com inteligência (…) Hoje sem dores e muito feliz, seguindo adiante”, contou Stefani, 34ª do ranking de duplas, que desde seu retorno já conquistou três títulos de WTA de duplas femininas (Chennai, Guadalajara e Adelaide, sempre com diferentes parceiras) antes da façanha em Melbourne.

Rafa, por sua vez, decidiu se dedicar exclusivamente a duplas desde o ano passado e já colhe os frutos: é o melhor brasileiro do ranking da ATP, em 29º. “Luisa, obrigado por essas últimas semanas. É muito especial jogar e vencer com você. Nós trabalhamos muito bem nessas duas últimas semanas. Estávamos muito focados no que queríamos. Estou muito, muito feliz com esse momento, é um sonho que se realiza”, discursou o gaúcho.

O título rendeu uma premiação de 157.000 dólares (equivalente a 780.000 reais pela cotação atual), a ser dividida entre eles.

In an all-unseeded showdown, Luisa Stefani and Rafael Matos’s 7-6(2) 6-2 triumph over the Sania Mirza and Rohan Bopanna capped a remarkable month Down Under.#AusOpen • #AO2023 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

Este foi o sexto título do Brasil em duplas mistas de Grand Slams. Antes, Bruno Soares (Aberto da Austrália de 2016 e US Open de 2012 e de 2014), Maria Esther Bueno (Roland Garros de 1960) e Thomaz Koch (Roland Garros de 1975) também alcançaram o feito, mas com parceiros estrangeiros. Entre duplas mistas, masculinas e femininas, o Brasil chegou a 22 títulos de Grand Slams.

>Luisa e Matos, portanto, entram também para a lista de brasileiros com títulos de Grand Slam, formado por Maria Esther Bueno, com 19 conquistas entre simples, duplas feminina e mistas, Bruno Soares com seis troféus de duplas masculina e mistas, Gustavo Kuerten, com seus três Roland Garros em simples, Marcelo Melo com duas conquistas nas duplas e Thomaz Koch com um título nas mistas.