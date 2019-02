Juninho prevê ‘guerra’ contra Atlético-PR na quarta

Por Ciro Campos

São Paulo – O lateral-esquerdo Juninho projeta um duelo equilibrado e de muita força física contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, em Curitiba, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o defensor do Palmeiras, a partida será uma “guerra”.

“O Atlético é um time que tem uma força física muito grande, ainda mais jogando no estádio (Durival de Britto) que tem um campo um pouco reduzido. Com a marcação em cima, vai ser muito difícil, vai ser uma guerra”, prevê o lateral.

Para Juninho, a derrota do Atlético na final do Paranaense, no domingo, não desanimará os jogadores. “Eu acredito que eles virão com mais vontade ainda porque perderam o título. Eles estão ‘machucados’ e querem a Copa do Brasil. Porém, nós estamos trabalhando para chegar lá e fazer uma boa partida”, afirma.

O lateral acredita que o Palmeiras não deverá se afetar pelo “fantasma” da goleada sofrida em Curitiba no ano passado, pelas quartas de final da Copa do Brasil. “É um pouco chato jogar em Curitiba, mas já esquecemos esse jogo”.

REFORÇO – A diretoria adiou a apresentação do atacante Betinho desta segunda para a sexta-feira. A mudança não deverá afetar a estreia do jogador diante do Atlético, na quarta. Ele treinou com o grupo e só aguarda a liberação da CBF para ser relacionado para o duelo em Curitiba.