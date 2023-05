Jokic domina, Nuggets varrem Lakers e estão na final da NBA pela 1ª vez

O Denver Nuggets está, pela primeira vez na história, na final da NBA. A equipe do pivô sérvio Nikola Jokic, fechou por 4 a 0 a decisão da conferência oeste da liga de basquete norte-americana, ao vencer um disputado quarto jogo, diante do Los Angeles Lakers, por 113 a 111, nesta segunda-feira (22). Com a varrida, o Nuggets aguarda Miami Heat ou Boston Celtics na finalíssima da temporada 2022/23. Vencendo por 3 a 0, o Heat tem tudo para definir sua vaga nesta terça-feira (23), jogando em casa.

Ao contrário das três primeiras partidas da série, o Nuggets encontrou dificuldades diante da defesa do time da Califórnia. Atento nas transições e com Lebron James dedicado, os Lakers foram para o intervalo vencendo com boa margem, 73 a 58, com 31 pontos do camisa 6, que terminaria a partida com 40.

A volta ao segundo tempo, porém, foi de Jokic. O desengonçado e talentoso central distribuiu jogadas geniais, tanto na defesa, quanto no ataque. Assim, o Nuggets virou a partida. Quando tudo parecida definido, a equipe californiana conseguiu o empate. Mas no último minuto do tempo normal, novamente Jokic chamou a responsabilidade e garantiu os dois pontos da vitória e classificação da franquia de colorado, para a tristeza da maioria dos torcedores em Los Angeles. Com 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, Jokic foi eleito o MVP das finais e bateu o recorde de triplos-duplos (8) em uma mesma pós-temporada, que durava 56 anos e pertencia à lenda Wilt Chamberlain.